El periodista y piloto comercial argentino, Antonio Laje, publicó en sus redes sociales un video donde muestra su enojo por una mala experiencia que le tocó vivir en el aeropuerto de Rosario. Es que, pese a que toda la plataforma de arribos estaba vacía, el conductor tuvo que dejar el avión muy lejos y los pasajeros tuvieron que caminar por la pista con sus respectivos equipajes porque no había colectivo para trasladarlos ni carrito para las maletas.

"Este es el aeropuerto de Rosario, son las 22.25 y está completamente vacío. Nosotros venimos de traer pasajeros con equipaje. Está completamente vacío, no hay nadie", comenzó Laje en su relato mientras mostraba todo el predio completamente desolado. "¿A que no saben dónde nos hicieron dejar el avión?, allá al fondo", se quejó.

Según detalló, al momento del arribo los hicieron frenar en una de las puntas del predio y desde allí caminar hacia el edificio central cada uno con su maleta. "Es un aeropuerto donde no hay ni un carrito para llevar equipaje, obviamente no hay un solo micro que venga a buscar a los pasajeros. Los aeropuertos te cobran por hacer eso, no es que te hacen un favor. Te cobran por un servicio que no te dan", criticó Laje."

"Allá está el avión, al fondo. Estas son las cosas que la verdad que no se entienden de la Argentina, cero servicio. Seguimos caminando y caminando", continuó el relato del periodista y piloto que no podía ocultar su fastido.

Apoyo para el piloto y críticas

En los comentarios, gente apoyó la crítica del piloto y opinaron: "Soy de Rosario. Mi hijo es piloto y trabajo allí. Las tasas de ese aeropuerto son unas de las más caras. Lamentable. Gracias por visualizarlo".

"Muy bueno en mostrar estas situaciones", "Es un desastre el aeropuerto. No tenemos conexión. Pocos vuelos. Casi nada al exterior", fueron algunos de los comentarios sobre la publicación.