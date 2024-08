El entrenador de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, apuntó de manera contundente contra la organización de los Juegos Olímpicos y remarcó las malas condiciones en las que vivía el conjunto nacional de rugby y también de otras disciplinas.

"Hacía 35 grados y no había aire acondicionado", sentenció el ex jugador de rugby, quien también criticó la alimentación y contó un problema que tuvieron Las Leonas en el edificio que vivían.

Juegos Olímpicos: las quejas sobre las condiciones en la villa olímpica

Sobre la alimentación, Gómez Cora señaló: "Está de moda esto de que no hay proteínas y que la comida sea vegana o vegetal. Hacíamos colas de 40 minutos por una hamburguesa o lo que servían de carne. Esperar 40 minutos es mucho para un deportista de alto rendimiento. Obviamente por eso no entran por ahí muchas figuras a la Villa Olímpica porque pasa esto con la comida".

Además, contó que Las Leonas, plantel argentino de hockey femenino, tuvieron que dejar el edificio donde se encontraban por un motivo insólito. "El edificio argentino no tuvo agua todo un día y las chicas de hockey se tuvieron que mudar a otro edificio porque se desbordaba el inodoro. Estuvimos todo un día yendo a baños del comedor", remarcó.

Además, Gómez Cora confió: "Hacía 35 grados y no había aire acondicionado, por el tema de que sea de bajo costo, que no contaminen y la verdad es que no se podía dormir. Los chicos no durmieron las dos primeras noches. Los ventiladores ecológicos no enfriaban nada".

"Dejé todos los recuerdos que decían París"

Por último, afirmó que su estadía en la capital francesa, no fue la esperada. "La verdad es que vi mucha hostilidad. No se puede venir de alto rendimiento, acostumbrados a ciertos estándares, y pasar a dormir en una cama de cartón o que no haya la comida apropiada y no puedas comer proteínas la semana previa a la competencia. Es un montón de ventaja".

Y agregó: "Dejé todo lo que decía París, en ropa, en recuerdos, en cosas que nos habían regalado. No extraño nada de Francia. La gente que recibía insultos en la calle, familiares y amigos, la verdad que no me quedo con nada de París".