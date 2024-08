Integrantes de una agrupación ambientalista escribieron una frase en el frente de la propiedad del futbolista Lionel Messi en Ibiza para criticarlo por su fortuna. Se trata de integrantes de Futuro Vegetal, quienes lograron ingresar a la propiedad para cuestionarlo por su fortuna y dejaron el siguiente mensaje: "Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police"' (Ayudar al planeta, comerse a los ricos y abolir la policía).

Bilbo Bassaterra, portavoz del colectivo, se refirió al hecho: "Se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros".

Qué le cuestionó el grupo ambientalista a Lionel Messi

"Esto no es más que otra muestra de cómo la ley no funciona igual para todos", insistió y agregó: "Esta misma semana en la isla se ha desahuciado a casi 200 trabajadoras de un asentamiento sin solución habitacional, mientras el Partido Popular de la mano de Vox planean la legalización de edificaciones ilegales a cambio de un pago".

De este modo, el activista considera que "son políticas al servicio de quienes más tienen y que atentan directamente contra los derechos del resto de la población".

Por otra parte, este suceso lo dio a conocer el propio colectivo ecologista, que con esta acción quiere denunciar el "continuismo" del Gobierno "en las políticas que agravan la crisis climática, así como la desigual responsabilidad en la misma".

En este sentido, desde Futuro Vegetal argumentaron que el informe de 2023 de Oxfam señala que "el 1% más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que son precisamente las comunidades más vulnerables quienes padecen las peores consecuencias de la crisis".

Javier Milei se solidarizó con Lionel Messi: qué dijo

El presidente Javier Milei se solidarizó con el futbolista por los ataques que sufrió su vivienda y aprovechó para reclamarle a Pedro Sánchez por la seguridad de los argentinos que viven en su país.

A través de sus redes sociales, Milei se hizo eco del hecho y definió como "comunistas" al grupo de ecologistas que llevó a cabo el episodio con el objetivo de criticar las emisiones de carbono que "generan los millonarios".

En su cuenta de X, el líder libertario escribió: "En España, los comunistas que quieren ‘asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático’ vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia".

En este marco, Milei hizo extensiva su solidaridad para con la familia del 10 argentino y le hizo un pedido al presidente español, Pedro Sánchez, con quien ya tuvo varios cruces y momentos de alta tensión en los últimos meses.

"Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro Sánchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habitan en el Reino de España", reclamó el mandatario argentino.

Para concluir, sentenció: "El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado. Viva la libertad carajo".