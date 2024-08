Impulsan un programa de prácticas profesionales internacionales

Las compañías Pan American Energy, CGC, Tenaris, Techint Ingeniería & Construcción, Honeywell Argentina, Tecpetrol y Molinos Agro realizan la octava edición de un programa de prácticas profesionales internacionales en el que participan 27 estudiantes de prestigiosas universidades de Estados Unidos. Desde el inicio de la iniciativa en 2015 se recibieron más de 2.000 postulaciones y 100 pasantes internacionales ya participaron del programa.

La iniciativa, de dos meses de duración, busca impulsar el intercambio cultural y profesional recíproco de conocimientos y experiencias, como así también continuar posicionando el potencial industrial y las capacidades de Argentina a escala global. Los estudiantes reciben una inducción y luego realizan un proyecto específico, que les aporta experiencia en el campo laboral, con la guía de un tutor designado por cada una de las compañías que son parte del programa.

En 2024, de las más de 600 postulaciones recibidas, se seleccionaron 27 estudiantes de universidades de Estados Unidos, quienes realizaron sus prácticas profesionales en Pan American Energy, CGC, Techint Ingeniería & Construcción, Honeywell Argentina, Tenaris, Tecpetrol y Molinos Agro en diferentes locaciones del país, como Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Campana y Ciudad de Buenos Aires.

Del acto de cierre del programa, -realizado en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto-, participaron el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Embajador Marcelo Cima; el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell; el Subsecretario de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura, Ramiro Velloso; el Embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el Presidente de CGC, Hugo Eurnekián; el Presidente de Tenaris Cono Sur, Javier Martinez Álvarez; el CEO de Techint Ingeniería y Construcción, Oscar Scarpari; el Presidente de Honeywell Argentina, Gustavo Galambos; el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous; el CEO de Molinos Agro, Pablo Noceda, y el Director General de la Organización Techint, Guillermo Hang.

El programa de prácticas profesionales internacionales está abierto a todas las universidades de Estados Unidos y este año recibió postulaciones de más de 60 casas de altos estudios. Para la edición 2024, los pasantes que fueron seleccionados pertenecen a las siguientes universidades: Rice University, Columbia University, University of Houston, University of Texas at Austin, Colorado School of Mines, New York University, Yale University, Georgia Institute of Technology, Lehigh University, Texas A&M University, University of California y University of Oklahoma.