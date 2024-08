Una nueva denuncia se radicó en la Justicia para acusar a Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, por abuso sexual. Al igual que la presentación judicial de Adrián Alfredo Molina, reclama un juicio por la verdad.

Según remarcó en su denuncia, el hombre, que pide tener en reserva su identidad, contó que tenía una carrera sólida e internacional como pianista y que lo contactó a Marley por la red social Facebook en 2008.

Otra denuncia contra Marley por abuso sexual: ¿qué reclama la víctima?

El hombre contó que no puede ingresar actualmente a esa cuenta. "Pasaron 16 años, mi memoria puede fallar en las fechas y en algunos datos, pero no olvidaré jamás el hecho de abuso", dice el segundo denunciante.

Además, contó que el conductor le pasó un pasaje de avión, lo habría ido a buscar en un auto de lujo y lo habría llevado a su casa, la cual el denunciante describió con detalles.

Según detalló, en la denuncia contó que se sentaron en el sillón y empezaron a hablar. "Recuerdo que me manoseó, me dijo de ir a su habitación, yo no me sentía cómodo pero insistía. Me sentía incómodo y demasiado nervioso, no podía hablar", aseguró.

Luego habrían tenido relaciones sexuales y Marley lo habría llevado a una dirección que le proporcionó el denunciante en Capital Federal.

"Me sentía sucio, sentía asco. Fue en terapia que tuve que tratar todo esto", explicó el hombre que actualmente reclama el juicio por la verdad. Además, quiere que Facebook lo ayude a abrir su vieja cuenta para mostrar los chats. También solicita pericias psicológicas y psiquiátricas.

Cuál fue el descargo de Marley tras ser denunciado por corrupción de menores

El pasado miércoles, Marley rompió el silencio en televisión y confirmó que mantuvo un "vínculo muy sano y lindo" con su denunciante Adrián Alfredo Molina, y que manifestó que ya se presentó ante la Justicia "con un montón de pruebas".

"Estoy muy mal, dormí pésimo, esto me tomó de sorpresa. Estoy hablando por mis hijos por Mirko y Milenka que es una bebé muy esperada y que me llevó mucho tiempo poder tenerla", dijo.

En declaraciones a Telefe, añadió: "En este segundo momento mas feliz de mi vida aparece esto, son todas falsedades, vino con pedido de dinero amenazas una situación horrible que vengo viviendo desde antes".

"Me presenté ante la Justicia porque tengo un montón de pruebas. Lo conozco hace 35 años y éramos grandes, mayores de edad, él estaba estudiando en la facultad, tengo pruebas. Hubo un vínculo muy sano y lindo durante 2 o 3 años. Me pone medio incómodo porque te fuerzan a hablar de algo de lo que yo no hablo", aseveró.

Luego, dijo: "Él se mudó a Estados Unidos en 2002 , lo acompañó un montón de veces, se casó y conocí al marido, tenía un Instagram y le ponía like a un emprendimiento que tenía de yoga porque quería que la gente lo viera y quería ayudarlo".

"El vínculo era perfecto, todo era genial, en 2022 se comunica y me dice que estaba con muchas deudas, me pide una cifra muy alta de dólares, yo no podía en ese momento y le dije que no podía. Ahí, la relación se enfrió, no le cayó muy bien y el año pasado apareció con amenazas", indicó.