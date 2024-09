Mauro Scaloni, hermano del entrenador argentino Lionel Scaloni, fue imputado por estar involucrado en una causa que incluye asociación Ilícita, ofrecimiento, facilitación y divulgación de imágenes pornográficas donde aparecen menores de edad. Su abogado dijo su defendido que estaba en el lugar incorrecto.

La imputación la realizó la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio de Rosario, Viviana O’ Connell.

Diego Haro Martínez, abogado de Mauro, habló por Cadena 3 Rosario, y desvinculó a su defendido de los hechos.

"Estaba en el lugar incorrecto y tenía el apellido incorrecto. Hay seis imputados más. Todos tienen entre 20 y 23 años, Mauro tiene 50 años. Y más grande hay un pobre señor, un panadero, al que le robaron el teléfono y con ése hacían fechorías", indicó.

"No correspondía la imputación. Él no forma parte de ese grupo de Telegram, ni siquiera tiene Telegram. Mauro es una persona adulta, no maneja ese sistema. Usa Instagram, Facebook, pero eso es algo específico", precisó, y agregó: "Él ni siquiera conoce a esas mujeres. Hay un grupo de 1500 personas en la que se ubicaban videos y fotos de gente teniendo relaciones sexuales. Para acceder a esa red debías mandar una foto o video de alguien y decir quién era. Los administradores del grupo llamaban a la persona y le pedían más materiales, extorsión mediante".

En tanto, Haro Martínez explicó: "A Mauro lo involucran porque una persona es citada a un departamento que pertenece a la familia de Mauro. Por eso la fiscal consideró que él tenía participación en el hecho. El departamento lo alquilan ocasionalmente, lo prestan. Ahora hace 4 o 5 meses que está vacío. Pero esto ocurrió en 2022".

Sobre la continuidad del caso, aseguró: "Es un hecho cometido por redes sociales, teléfonos y computadoras. Al día de hoy no se terminaron de peritar los aparatos. Cuando eso pase no surgirá nada, porque no hay ningún elemento. En ese momento pediremos archivar la causa, como corresponde".