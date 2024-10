Así lo comunicó la obra social de los jubilados; sin embargo, aquellos que no tengan los medios para conseguirlos podrán gestionar un subsidio social

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), implementó recientemente una medida que ha generado controversia y preocupación entre sus afiliados. Desde junio de 2024, el organismo decidió reducir la cobertura del 100% de 44 medicamentos que hasta ese momento formaban parte de su vademécum. No obstante, PAMI asegura que los afiliados que necesiten un medicamento fuera de esta lista y no puedan costearlo, podrán solicitar un subsidio social o gestionar una excepción para acceder a él.

Desde cámaras de laboratorios y farmacias señalan que parte de la decisión del PAMI responde al uso excesivo del sistema, debido a la gratuidad de los medicamentos.

Antes del ajuste, el programa "Vivir Mejor" cubría cerca de 3.000 productos derivados de 167 moléculas. Ahora, la cobertura se ha reducido a 2.000 productos basados en 109 principios activos. Según fuentes del PAMI, la priorización actual busca garantizar la cobertura de medicamentos para enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y tratamientos oncológicos, mientras que los medicamentos para afecciones leves, como acidez, analgésicos o suplementos vitamínicos, cuentan con una cobertura entre el 50%. y el 80%, dependiendo del caso.

Asimismo, recalcaron que ningún afiliado quedará sin medicamentos. Si alguien necesita un medicamento que no esté en el vademécum con cobertura total y no pueda costearlo con el descuento habitual, podrá gestionar un subsidio social o una excepción.

¿Cuáles son las nuevas condiciones para acceder al subsidio social?

Sin embargo, las condiciones para acceder al subsidio social han cambiado. Los afiliados deben tener ingresos netos menores a 1,5 veces la jubilación mínima, con excepciones para aquellos que convivan con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), en cuyo caso los ingresos no deben superar las tres jubilaciones mínimas. Además, quienes solicitan el subsidio no pueden estar afiliados a medicina prepaga, poseer más de un inmueble, ni vehículos de menos de 15 años de antigüedad (antes el límite era 10 años). Si conviven con una persona con discapacidad, esta restricción vehicular no aplica.

Otro cambio relevante afecta la cantidad de "cajitas" de medicamentos gratuitos que los jubilados pueden recibir, que ha pasado de seis a cinco por meses, generando críticas antes de la llegada de Javier Milei al poder. Quienes necesiten más de cinco cajas de medicamentos cubiertos por el plan deberán asumir un costo adicional, con descuentos del 50% al 80%, dependiendo del medicamento. Además, estos productos tienen un precio especial conocido como "PVP PAMI", que es más bajo que el precio regular gracias a acuerdos con los laboratorios.

¿De qué se trata la nueva categoría de medicamentos de PAMI?

PAMI también ha introducido una nueva categoría de medicamentos denominada "de uso eventual", compuesta principalmente por fármacos de venta libre. Estos productos, correspondientes a 54 moléculas, tendrán ahora un descuento del 40%, que se aplicará sobre el precio regular del medicamento, no sobre el PVP PAMI. Esto implica que los jubilados pagarán lo mismo que una persona no afiliada.

Cabe destacar que estas nuevas restricciones no se aplican a los "Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur", una excepción que se ha establecido este año.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa) indicó que PAMI está eliminando la cobertura total para medicamentos "de uso agudo", que ahora tendrán descuentos del 50%, 60% o 80%, priorizando la cobertura para medicamentos de uso crónico. El objetivo, según la Cilfa, es garantizar la cobertura total a quienes tienen mayores dificultades económicas para acceder a sus medicamentos.

Por su parte, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) considera que el subsidio social del PAMI debería ser suficiente para cubrir las necesidades de los jubilados que requieran una mayor cobertura. Además, señalaron que el sobreuso de medicamentos gratuitos afecta negativamente al sistema.

Cobertura medicamentos 100%: ¿Por qué presentar un reclamo a PAMI?

Es importante entender por qué y cuándo es necesario presentar un reclamo en PAMI. Las razones comunes incluyen:

Demoras en la atención médica o en la asignación de turnos;

o en la asignación de turnos; Falta de provisión de medicamentos o insumos médicos;

o insumos médicos; Maltrato o falta de respeto por parte del personal de salud;

o falta de respeto por parte del personal de salud; Negativa a autorizar estudios, tratamientos o intervenciones necesarias;

tratamientos o intervenciones necesarias; Problemas con las prestaciones de servicios de internación o rehabilitación.

¿Cuáles son los 44 medicamentos que perdieron la cobertura total por parte de PAMI?

1. Ácido Acetilsalicílico (antiagregante plaquetario)

2. Aciclovir (antiviral)

3. Benznidazol (antiparasitario)

4. Betametasona (corticoide)

5. Betametasona + Gentamicina + Miconazol (corticoide)

6. Carbonato de Calcio (suplemento)

7. Ceftriaxona (antibiótico)

8. Cefuroxima (antibiótico)

9. Cilostazol (vasodilatador)

10. Ciprofloxacina (antibiótico)

11. Claritromicina (antibiótico)

12. Clindamicina (antibiótico)

13. Clobetasol (corticoide)

14. Citrato de Calcio (suplemento)

15. Dexametasona (corticoide)

16. Doxiciclina (antibiótico)

17. Estriol (hormonoterapia)

18. Fluconazol (antibiótico)

19. Fluoxetina (antidepresivo)

20. Hidrocortisona (corticoide)

21. Hierro Polimaltosato (suplemento)

22. Ivermectina (antiparasitario)

23. Levomepromazina (antipsicótico)

24. Liotironina (tratamiento del hipotiroidismo)

25. Mebendazol (antiparasitario)

26. Meprednisona (corticoide)

27. Metadona (tratamiento del dolor)

28. Metoclopramida (antiemético)

29. Metotrexato (tratamiento de la artritis reumatoidea)

30. Metronidazol (antibiótico)

31. Minociclina (antibiótico)

32. Morfina, Clorhidrato (tratamiento del dolor)

33. Neomicina (antibiótico)

34. Nistatina (antibiótico)

35. Oxibutinina (antiespasmódico)

36. Prednisona (corticoide)

37. Pregabalina (tratamiento del dolor)

38. Promestriene (hormonoterapia)

39. Psyllium (laxante)

40. Sulfametoxazol + Trimetoprima (antibiótico)

41. Sulfasalazina (tratamiento de la inflamación intestinal)

42. Tobramicina (antibiótico)

43. Tramadol (tratamiento del dolor)

44. Triamcinolona (corticoide)

En el organismo aseguran que en el último tiempo PAMI sumó moléculas para tratamientos vinculados al cáncer de pulmón, ovario, mama, mesotelioma, próstata, melanoma, amiloidosis, la diabetes con insuficiencia cardíaca o renal, EPOC, infecciones oculares, edema macular diabético, fibrosis pulmonar idiopática, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, entre otras patologías.