Cardiólogos advierten sobre el dramático estado de la especialidad en Argentina

El próximo Congreso Argentino de Cardiología, el más importante de habla hispana del mundo, con más de 14 mil inscriptos y la participación de destacadísimas personalidades de la especialidad, tanto del exterior como del país, ha destinado una mesa de casi 2 horas de debate titulada ‘La Cardiología en Peligro’. En la misma, participarán todos los actores del sistema de salud con el objetivo de generar consensos y encontrar soluciones a una problemática que atenta contra la calidad de la atención de los pacientes y contra el futuro de la cardiología en nuestro país.

"La situación ha llegado a un límite y la atención cardiológica de nuestro país está en una crisis dramática". Así lo afirmaron las autoridades del Congreso, poniendo el foco en el paciente y en el recurso humano para su atención, compuesto por médicos, enfermeros y técnicos, entre otros. Mientras que, reconocen, el foco actual está puesto en la financiación, en quién administra los recursos y en cómo los administra.

"Estamos transitando el peor escenario que tengamos recuerdo alguno. Aún en la crisis del 2001 contábamos con personal médico numeroso, especialistas capacitados e instituciones viables. Todo eso se ha ido deteriorando y hoy no lo tenemos", afirmó el Dr. Pablo Stutzbach, presidente electo de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y presidente electo del Comité Organizador del 50° Congreso Argentino de Cardiología (SAC 2024).

"Una encuesta realizada recientemente muestra que el 60% de los cardiólogos de una edad promedio de 47 años, con una media de 12 años de formación, está dispuesto a emigrar si consigue algo interesante en el exterior. Incluso 3 de cada 10 han pensado en dejar la medicina. Más de 8 de cada 10 (85%) reconocen que debido a limitaciones económicas está disminuyendo su capacidad de formarse y actualizarse. Y cerca de un 60% de los encuestados percibe que la sobrecarga de trabajo puede afectar la calidad de su atención médica", graficó el Dr. Víctor Mauro, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y presidente del Comité Organizador del 50° Congreso SAC 2024.

"Uno de los problemas dentro del sistema de salud, está dado por los costos de las nuevas tecnologías. Hoy se detectan y tratan muchas enfermedades que antes no se diagnosticaban y no tenían tratamiento, pero esto tiene un costo económico que desborda al sistema y la variable de ajuste terminan siendo los cardiólogos y sus salarios", sostuvo el Dr. Stutzbach.

Cardiología en peligro: qué factores potencian la problemática

Los cardiólogos reconocen que la gente vive mucho más que hace 50 años: las nuevas drogas, los dispositivos, complejas intervenciones y los métodos de diagnóstico son más eficientes, pero a la vez sofisticados y costosos, y esto genera una crisis multifactorial, con un gasto en salud que no se actualiza. "Los aumentos de la inversión no le llegan al profesional ni al recurso humano, y ello atenta contra la posibilidad de formación y contra la calidad en la atención", insistió el Dr. Mauro.

Otro tema que se someterá a debate es la caída en el interés por las residencias médicas en general y las de cardiología en particular. La mayoría de los representantes de instituciones privadas de prestigio han tenido dificultad o no han podido completar los cupos de residentes, además de notar una caída en el perfil global académico de los postulantes.

"Como la medicina en general es una profesión extremadamente exigente en la formación y en la actualización permanente, la gente busca caminos más cómodos o más cortos. Lamentablemente no contamos con información que nos permita medir y comparar, pero sabemos fehacientemente que la calidad de la formación muestra un deterioro significativo", consignó el Dr. Stutzbach. "Antes quedar afuera de la residencia era jugar en otra división, no en primera, hoy eso no sucede", agregó.

"También nuestro territorio es desigual, encontramos 2 centros de alta complejidad muy cercanos y pueblos donde los pacientes deben viajar 200 km para acceder a la atención especializada. Falta previsión y planificación al momento de distribuir geográfica y proporcionalmente en forma estratégica los centros hospitalarios", graficó por su parte el Dr. Mauro.

Una problemática, que seguramente será motivo del debate, está dada en los profesionales que se forman en nuestro país y luego emigran, a sus países de origen si son extranjeros, o a nuevos mercados si son argentinos. "Se van los mejores, es una sangría que afecta al sistema y pone en peligro a la cardiología", concluyeron desde la SAC.

Organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), el 50º Congreso Argentino de Cardiología, considerado el encuentro científico de habla hispana de la especialidad más importante del mundo y el 4° a nivel internacional por la calidad de sus expositores y la cantidad de inscriptos -que supera los 14 mil participantes- se realizará del 16 al 18 de octubre en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires.