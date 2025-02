La Cámara Federal porteña se reunirá este miércoles en un plenario para analizar el pedido de licencia del juez federal Ariel Lijo, designado en comisión en la Corte Suprema de Justicia por Javier Milei.

Los camaristas se juntarán a las 11 para decidir si le otorgan la licencia de manera directa o le dan el visto bueno, pero elevan el pedido a la Corte Suprema de Justicia, ante la extensión de la misma y el motivo, explicaron fuentes judiciales.

El plenario de la Cámara Federal analiza la licencia de Lijo para asumir en la Corte

El plenario de los seis integrantes de las dos salas del Tribunal que resuelve sobre pedidos administrativos como licencias por parte de jueces federales de primera instancia porteños, fue convocado por el presidente de la Cámara, Mariano Llorens.

El tema a resolver será si el eventual pedido de licencia extraordinaria sin goce de sueldo que haría Lijo para poder jurar en la Corte debe ser otorgado por la Cámara o la decisión final tiene que ser del máximo tribunal del país.

Si la Cámara le otorga la licencia de manera directa, Lijo ya estaría en condiciones de prestar juramento como integrante en comisión de la Corte.

El magistrado es juez titular del Juzgado Federal 4 de Comodoro Py desde hace dos décadas y, además, subroga el federal 12, vacante desde que su titular Sergio Torres asumió como ministro en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Lijo no renunciaría a su cargo en Comodoro Py hasta no contar con el aval de Senado para la Corte, por lo cual, si no se le concede la licencia, evaluaría esperar esta decisión de la Cámara Alta para incorporarse al máximo tribunal.