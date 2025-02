La delicada salud del papa Francisco ha centrado la atención global en los últimos días, tras su hospitalización por una "neumonía bilateral". Este hecho ha generado una creciente preocupación sobre su estado físico, su continuidad al frente de la Iglesia Católica y, a su vez, ha reavivado el debate sobre la posibilidad de una pensión o retiro en caso de que su salud no mejore.

A pesar de los comunicados oficiales del Vaticano, que afirman que su estado es "estable", persiste la incertidumbre sobre si el papa Francisco podrá continuar en su cargo o si optará por retirarse, como lo hizo su predecesor Benedicto XVI.

¿El Papa Francisco recibe un salario?

Contrario a lo que algunos podrían suponer, el papa Francisco no recibe un salario ni una pensión en el sentido convencional. En el documental "Amén: Francisco responde", el propio Pontífice aclaró que no recibe ninguna compensación por su rol.

"A mí no me pagan nada. Cuando necesito dinero para comprarme zapatos o algo así, lo pido. Yo no tengo sueldo", afirmó Francisco.

A lo largo de los años, se ha señalado que la Iglesia Católica mantiene una tradición en la que los papas no reciben una remuneración económica regular. En su lugar, se les otorgan tres monedas al año: una de oro, una de plata y una de cobre.

Al fallecer, al papa se le colocan en el ataúd tres bolsas con las monedas recibidas durante su mandato. Es un acto simbólico, pero no constituye una fuente de ingresos real.

¿Cuál sería el monto de la pensión que cobraría el papa Francisco?

Si el Papa Francisco decidiera retirarse, como lo hizo Benedicto XVI en 2013, la Iglesia Católica asumiría sus gastos, proporcionándole una residencia dentro del Vaticano con todos los servicios y manutención cubiertos de por vida. Este sistema garantiza su bienestar en el retiro, aunque no constituye una pensión en el sentido tradicional.

Cuando Benedicto XVI renunció (siendo el primer papa en más de 600 años en hacerlo), el Vaticano le otorgó una pensión vitalicia, aunque nunca se confirmó oficialmente la cifra. Algunos informes estiman que rondaba los 2.700 dólares mensuales.

Sin embargo, dado su enfoque austero y sus esfuerzos por reformar la Iglesia, se cree que el papa Francisco podría optar por rechazar cualquier pensión adicional, manteniendo la sencillez que ha caracterizado su papado y su estilo de vida.