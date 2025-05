Bill Gates: "No nacimos para trabajar, la inteligencia artificial lo hará por nosotros excepto en tres áreas"

El fundador de Microsoft, Bill Gates, destacó que la Inteligencia Artificial tiene el potencial de transformar sectores como la educación, la atención médica y la eficiencia gubernamental, al tiempo que planteó la necesidad de una regulación adecuada para evitar los riesgos que pueda traer esta tecnología. Y agregó que las profesiones que resistirán a la nueva ola tecnológica serán los empleos relacionados con la energía, biología y los que se especialicen en el diseño y programación de las propias herramientas de la Inteligencia Artificial.

Gates señaló que, si bien hay múltiples desafíos que requieren atención, como el cambio climático, la pobreza y la prevención del uso de armas nucleares, el desarrollo y control de la IA ocupa un lugar prioritario.

Según el empresario, esta tecnología podría generar un impacto significativo en la próxima década y cambiar la manera en que las sociedades operan a nivel mundial. Sin embargo, uno de los aspectos que Gates resaltó es la dificultad de confiar en las grandes empresas tecnológicas para regular el desarrollo de la IA.

Desde su punto de vista, la competencia empresarial impulsa a las compañías a avanzar rápidamente sin considerar necesariamente las implicaciones éticas y de seguridad que conllevan los desarrollos tecnológicos.

Por ello destacó la necesidad de colaboración entre países para establecer regulaciones que permitan un desarrollo seguro de la IA, asegurando que su desarrollo beneficie a la sociedad en su conjunto.

La Inteligencia Artificial llevará a semanas más cortas de trabajo, según Bill Gates

Según Gates, en los próximos diez años veremos una automatización masiva de tareas que hoy requieren intervención humana. "No necesitaremos humanos para la mayoría de las cosas", afirmó durante una entrevista con Jimmy Fallon. Esta evolución permitiría liberar tiempo sin comprometer la eficiencia en sectores como la industria, el transporte o la producción de alimentos.

El empresario, además pionero en el desarrollo de software, explicó que muchas de las tareas actuales serán asumidas por sistemas inteligentes, lo que modificaría los esquemas tradicionales de trabajo. "Habrá actividades selectas que reservaremos para nosotros, pero en términos de fabricación, logística y producción de alimentos, con el tiempo, esos se convertirán esencialmente en problemas resueltos", explicó.

Gates también planteó interrogantes sobre el rumbo que tomará el mundo laboral: "¿Sabes cómo serán los trabajos? ¿Deberíamos trabajar solo dos o tres días a la semana?". Aunque reconoció la incertidumbre que genera esta nueva era: "Me encanta como impulsará la innovación, pero creo que es un tema un poco desconocido".

Para el empresario, incluso si el cambio hacia semanas laborales más breves se concreta, el sistema podría funcionar eficientemente. "Las máquinas podrán producir toda la comida y demás", dijo, sugiriendo que gran parte de las necesidades básicas podrán ser satisfechas.

El propio Gates reconoce que este cambio de mentalidad es complicado para aquellos que, como él, han vivido en un mundo marcado por la escasez de recursos. "Es difícil para los que, como en mi caso, hemos pasado casi 70 años en un mundo de escasez, reajustar ahora nuestra forma de pensar", confesó.

Tres trabajos inmunes a la IA

En su blog personal, Gate Notes, el magnate discute frecuentemente cómo la IA está cambiando el mundo y qué usos se le pueden dar para resolver problemas importantes en áreas clave como Educación, Salud o Energías Limpias. .

"Ahora tenemos una mejor idea de qué tipos de trabajos podrá hacer la IA por sí sola y para cuáles servirá de copiloto. Y está más claro que nunca cómo se puede utilizar la IA para mejorar el acceso a la educación, la salud mental y más", dijo en una publicación.

"Me motiva a asegurarme de que esta tecnología ayude a reducir (y no contribuya) las terribles desigualdades que vemos en todo el mundo. Siempre he creído firmemente en el poder de la innovación para ofrecer a todos los niños las mismas oportunidades de sobrevivir y prosperar. La IA no es una excepción", aseguró en su blog.

Bill Gates afirma que la IA transformará por completo el panorama laboral y empresarial, y por eso, las personas deberían formarse más sobre sus distintas herramientas.

Ante el temor de que esas herramientas inteligentes reemplacen y desplacen a millones de trabajadores humanos, el empresario dijo que existen tres profesiones que podrán sobrevivir ante la inteligencia artificial.

Para él, las profesiones que podrían tener futuro y resistirán a la nueva ola tecnológica serán los empleos relacionados con la energía, biología y los que se especialicen en el diseño y programación de las propias herramientas de la Inteligencia Artificial. En concreto, los biólogos sobrevivirán por su papel central en la salud, la biotecnología y la investigación, los expertos en energía serán vitales en la transición ecológica y el desarrollo de fuentes limpias y los programadores, porque se necesitará a personas que desarrollen, supervisen y ajusten los sistemas de IA.

Riesgos y beneficios de la Inteligencia Artificial, según Bill Gates

En cuanto a sus aplicaciones y beneficios, el empresario destacó el potencial de la Inteligencia Artificial para mejorar la educación mediante tutores personales que tengan la capacidad de adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. El riesgo, para Gates, es que muchos estudiantes pierden interés en materias como matemáticas, lo que puede afectar su desempeño académico y aumentar la probabilidad de abandono escolar.

Asimismo, aseguró que, aunque la llegada de las computadoras a las aulas permitió un mayor acceso a la información, no ha logrado transformar el aprendizaje de manera significativa. "Con la IA, se espera que los estudiantes puedan recibir una educación personalizada que les ayude a fortalecer sus habilidades y superar barreras de aprendizaje", concluyó.

Es por esto que sugirió que los avances en IA podrían ofrecer soluciones más efectivas al adaptar el contenido a las necesidades individuales de cada estudiante.

Otro de los ámbitos en los que la IA podría generar impacto es la atención médica. Gates mencionó que esta tecnología puede optimizar el acceso a diagnósticos y tratamientos, lo que facilitaría la atención médica en regiones con escasez de profesionales de la salud.

De la misma manera, el magnate y desarrollador de software destacó que la IA podría mejorar la eficiencia gubernamental mediante la automatización de trámites burocráticos, reduciendo tiempos de espera y facilitando el acceso a servicios públicos.

Para Gates las IA no solo ayudarán en la eficiencia de los procesos médicos, sino que también tendrán más alcance en el territorio.