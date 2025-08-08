Uruguay tendrá su aerolínea de bandera: a qué destinos argentinos volará

A más de una década de la desaparición de su aerolínea nacional, Uruguay planea volver a tener aviones con su bandera para mediados del 2026

Luego de la desaparición de la aerolínea Pluna en 2012, Uruguay se quedó sin una compañía de bandera que ofreciera servicios de transporte aéreo. Ahora, a 13 años de aquel suceso, el país vecino dio un paso importante para revertir esta situación. La Junta Aeronáutica de Uruguay aprobó el plan de rutas de la Sociedad Uruguaya de Aviación (SUA), que se convertirá en la nueva aerolínea nacional y proyecta iniciar sus operaciones durante el primer semestre de 2026.

La nueva compañía se enfocará en una robusta red de destinos en Sudamérica, con un plan de conectividad que pondrá un especial énfasis en Argentina y Brasil, considerados los mercados más importantes de la región. De esta manera, Uruguay busca fortalecer su posición como destino turístico y centro de negocios, con una apuesta por una mayor frecuencia de vuelos y una mejor oferta para los viajeros.

SUA, la nueva aerolínea uruguaya que volará a Argentina

El plan de rutas aprobado para SUA contempla una fuerte presencia en Argentina, con varias conexiones que facilitarán el turismo y el intercambio comercial entre ambos países. Uno de los pilares de la propuesta es la ruta entre Montevideo (MVD) y Buenos Aires/Aeroparque (AEP), que contará con hasta nueve vuelos diarios. Esta frecuencia, la más alta de su red, demuestra la importancia estratégica del mercado argentino para la nueva aerolínea.

Además de la conexión con la capital, SUA ofrecerá vuelos a otros destinos clave del país, como:

Córdoba

Mendoza

Rosario

Adicionalmente, se incluirá un servicio estacional entre Punta del Este (PDP) y Aeroparque, una ruta de gran importancia durante la temporada de verano. La red de destinos regionales se completará con vuelos a Santiago de Chile y Asunción, Paraguay, además de una extensa oferta en Brasil, que incluirá las siguientes ciudades:

San Pablo

Brasília

Curitiba

Florianópolis

Foz do Iguaçu

Porto Alegre

Recife

Salvador

SUA ultima detalles para comenzar a volar en 2026

Para su flota, SUA anunció un acuerdo de cooperación con la aerolínea letona airBaltic, que le permitirá incorporar aviones Airbus A220-300. Este modelo es conocido por su alta eficiencia de combustible y su rendimiento optimizado para rutas de corto y mediano alcance, lo que le dará una ventaja operativa a la nueva aerolínea.

La aprobación del plan de rutas marca el inicio de una nueva etapa en el proceso de certificación. Ahora, la compañía deberá presentar documentación detallada sobre su flota, el plan de mantenimiento, la estructura de personal y la planificación operativa para obtener el Certificado de Operador Aéreo (AOC). Según informaron desde la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), este proceso técnico puede llevar unos seis meses.

Una vez que todos los trámites estén finalizados, se espera que el vuelo inaugural de la nueva aerolínea de bandera uruguaya se realice entre mayo y junio de 2026.

Gol anunció vuelos entre Buenos Aires y Punta del Este para el verano

La aerolínea brasileña GOL anunció el regreso de sus vuelos directos entre el Aeroparque Jorge Newbery y Punta del Este, un servicio que estuvo inactivo durante los últimos cinco años. Esta nueva ruta estacional promete mejorar la conectividad y reducir significativamente el tiempo de viaje, convirtiéndose en una excelente noticia para la próxima temporada de verano.

Esta iniciativa responde a la creciente demanda de viajeros que buscan disfrutar de uno de los balnearios más exclusivos y concurridos de Sudamérica, conocido por su combinación de paisajes de playa y campo, y una oferta de primer nivel en gastronomía, hotelería y entretenimiento.

GOL operará vuelos directos entre Buenos Aires y Punta del Este con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos. Con una duración de vuelo de tan solo una hora, los pasajeros podrán llegar de manera rápida y cómoda a su destino, optimizando su tiempo de vacaciones.

El vuelo G3 7224 saldrá de Aeroparque a las 13:40 y aterrizará en Punta del Este a las 14:35.

El vuelo de regreso, G3 7223, despegará del Aeropuerto Internacional de Punta del Este a las 16:15 y llegará a Buenos Aires a las 17:20.

Además, esta ruta estacional no solo beneficiará a los argentinos que viajan a Uruguay, sino que también ofrecerá la posibilidad de conectar con Brasil. Los pasajeros que vuelen a Punta del Este podrán continuar su viaje a San Pablo, ya que GOL también tendrá vuelos sin escalas entre la ciudad uruguaya y el aeropuerto de Guarulhos durante la misma temporada.

Los vuelos a Punta del Este se operarán con modernos aviones Boeing 737, incluyendo el modelo 737 MAX, el más sostenible de la flota de GOL. Los pasajes ya están disponibles en la web y la aplicación de la aerolínea, así como en los canales de su programa de fidelización, Smiles.