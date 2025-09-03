La Junta Electoral bonaerense ya habilitó la consulta online del padrón definitivo. Conocé el paso a paso para saber tu escuela, mesa y número de orden

La Junta Electoral presenta el padrón definitivo a pocos días de las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, para que todos los ciudadanos puedan verificar su lugar de votación con anticipación. El trámite es rápido, online y gratuito, y permite evitar demoras el día de la elección.

Conocer esta información de antemano es clave para agilizar el proceso el día de los comicios.

Padrón electoral PBA 2025: cómo saber dónde votás

Para consultar el padrón, los ciudadanos bonaerenses deben seguir un simple procedimiento en el sitio web oficial habilitado por la Justicia Electoral de la provincia.

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral Bonaerense acá.

Escribir el número de DNI, sin puntos. Seleccionar el sexo tal como figura en el documento. Completar el código de verificación que aparece en pantalla y hacer clic en "Consultar".

¿Qué información me da el padrón?

Una vez completados los pasos, el sistema arrojará toda la información necesaria para el día de la votación. Los datos que se mostrarán son:

Nombre y dirección de la escuela asignada.

Distrito y Sección Electoral.

Número de mesa de votación.

Número de orden en el padrón de esa mesa.

¿Qué se elige en estas elecciones?

En esta elección, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires votarán para renovar la mitad de ambas cámaras de la Legislatura provincial. Los cargos en juego son:

23 senadores provinciales titulares.

provinciales titulares. 46 diputados provinciales titulares.

provinciales titulares. En varios municipios también se elegirán concejales y consejeros escolares.

Fechas clave del calendario electoral

El cronograma electoral bonaerense continúa con varias fechas importantes a tener en cuenta. A continuación, el calendario electoral con las fechas clave:

Viernes 5 de septiembre: Fin de la campaña electoral y comienzo de la veda.

Fin de la campaña electoral y comienzo de la veda. Domingo 7 de septiembre : Día de la elección, con votación de 8 a 18 horas.

: Día de la elección, con votación de 8 a 18 horas. Sábado 13 de septiembre: Inicio del escrutinio definitivo.

Inicio del escrutinio definitivo. Jueves 6 de noviembre: Fecha límite para justificar la no emisión del voto.

Elecciones bonaerenses 2025: cómo se perfila la Tercera Sección en las legislativas 2025

En la antesala de los comicios legislativos bonaerenses, el tablero político muestra una fuerte polarización. La Legislatura provincial será el botín en disputa, con Fuerza Patria y La Libertad Avanza (LLA) como protagonistas de una contienda que cambia según la geografía electoral.

Las consultoras no logran consenso sobre lo que ocurrirá en el sur del conurbano, territorio históricamente peronista. Para Isasi-Burdman, LLA daría el golpe con un 35% frente al 31% del PJ, lo que implicaría un resultado inédito desde el retorno democrático. En cambio, Opinaia prevé un escenario inverso: el peronismo con más de diez puntos de ventaja, reafirmando su hegemonía en la zona.

Más allá del conurbano, las encuestas muestran contrastes marcados. En el interior bonaerense, Milei aparece fortalecido por el voto opositor al kirchnerismo. En la Primera Sección, la más poblada, LLA aventajaría al PJ por dos puntos. Aunque la Tercera Sección conserva su histórica impronta peronista, los sondeos arrojan diferencias notables en los márgenes de apoyo.