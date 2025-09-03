Beneficio desconocido: cuál es el banco que te regala hasta $50.000 para el remis a Ezeiza

Se renovó por dos meses más la promoción para bonificar un viaje desde o hacia el aeropuerto para clientes de este banco con una de sus tarjetas

Planificar un viaje, ya sea por trabajo o por placer, implica tener en cuenta numerosos gastos que, a menudo, se escapan del presupuesto inicial. Uno de esos costos que suele generar un dolor de cabeza a último momento es el traslado al aeropuerto, especialmente a un punto -para muchos- tan alejado como Ezeiza, donde el precio del remis o taxi puede ser elevado. Sin embargo, hay un beneficio poco conocido que permite a miles de argentinos viajar al aeropuerto de forma gratuita: un banco regala hasta $50.000 para el viaje, y la promoción acaba de renovarse por dos meses más.

Se trata de un beneficio exclusivo para los clientes del Banco BBVA que tengan la tarjeta de crédito Mastercard Black. La promoción, que lleva activa desde hace algún tiempo y que ahora se extendió hasta fin de octubre, ofrece un 100% de reintegro en un viaje desde o hacia el Aeropuerto de Ezeiza, al pagar con la tarjeta y utilizar la aplicación de viajes Cabify.

Este beneficio es una excelente oportunidad para ahorrar en un gasto que, de otra forma, podría ascender a una suma considerable, permitiendo a los viajeros llegar al aeropuerto con una preocupación menos. El reintegro total del viaje es un alivio para el bolsillo, especialmente en un contexto de constantes aumentos en los precios de los servicios de movilidad.

Beneficio del BBVA para viajar gratis a Ezeiza en Cabify

La promoción es sencilla de usar, pero tiene una condición clave: solo se puede acceder con la tarjeta de crédito Mastercard Black del Banco BBVA y a través de la plataforma de Cabify.

¿Cuándo es válida? La promoción se renovó y estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025.

¿Qué hay que hacer? Para obtener el reintegro, los usuarios deben seleccionar su tarjeta Mastercard Black de BBVA como medio de pago en la aplicación de Cabify y, antes de confirmar el viaje, ingresar el código promocional VIAJARBBVAMC .

El descuento se verá reflejado directamente en la aplicación de Cabify. Es importante recordar que el beneficio es válido únicamente para un viaje por persona durante la vigencia de la promoción, y no es acumulable con otras ofertas o promociones. Esta es una oportunidad ideal para quienes estén planificando un viaje en los próximos meses y quieran ahorrar en uno de los costos más importantes y menos contemplados.

Uber Bags: cómo funciona y cómo acceder a la promoción

A partir de septiembre, los viajeros que se trasladen desde o hacia los principales aeropuertos, estaciones de tren y terminales de ómnibus de Buenos Aires podrán elegir esta nueva opción. Uber Bags promete viajes más cómodos para un máximo de cuatro personas y dos valijas grandes en total, ya que los vehículos asignados contarán con baúles más espaciosos que los de un auto convencional.

La iniciativa es un claro guiño a los turistas y a los propios residentes que regresan de sus vacaciones, al ofrecerles una solución pensada para este tipo de trayectos. Para celebrar el lanzamiento, la compañía de movilidad dispuso un código promocional del 50% de descuento para el primer viaje con esta nueva opción, una oportunidad ideal para probar el servicio.

El funcionamiento de Uber Bags es muy sencillo y se integra a la perfección con las otras herramientas de la aplicación. Los usuarios pueden solicitar un viaje en el momento o programarlo con anticipación a través de la función Uber Reserve, que permite reservar traslados con hasta 30 días de antelación. Esta última opción es ideal para quienes quieren planificar sus traslados al aeropuerto sin imprevistos.

Para acceder al descuento del 50%, los usuarios deben seguir los siguientes pasos dentro de la aplicación:

Abrir la app de Uber.

Elegir la opción "Cuenta".

Seleccionar "Pago/Billetera".

Ingresar en "Promociones".

Agregar el código UBERBAGS25.

Una vez activado, el código se aplicará automáticamente al primer viaje con este nuevo producto. La empresa destacó que, al igual que todos los servicios de la plataforma, los viajes con Uber Bags cuentan con cobertura de Galicia Seguros y las funciones de seguridad ya conocidas, como la posibilidad de compartir el viaje en tiempo real, la verificación con PIN y la grabación de audio.