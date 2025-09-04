En las elecciones legislativas de 2025 se usará la Boleta Única de Papel, que concentra a todos los candidatos en un solo ejemplar por distrito

El 7 de septiembre de 2025, los ciudadanos bonaerenses participarán de las elecciones para elegir legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, según lo anunció en abril el gobernador Axel Kicillof (Unión por la Patria).

La decisión fue justificada por el mandatario para evitar un "caos" al combinar dos modalidades distintas de votación en la misma jornada, ya que en las elecciones generales del 26 de octubre se votará con Boleta Única de Papel (BUP).

Cómo será la votación provincial

Para los comicios del 7 de septiembre, se utilizará la boleta partidaria tradicional, conocida popularmente como "lista sábana". Las agrupaciones políticas exhiben una boleta partidaria que reúne a todos sus postulantes en un mismo pliego, distribuidos en secciones horizontales según la categoría del cargo.

En la parte superior aparecen el nombre, el número de lista y los símbolos de la agrupación política, y debajo se organizan los postulantes en bloques horizontales según la categoría de cargos: por ejemplo, presidente y vicepresidente, senadores, diputados, gobernador, legisladores provinciales o concejales, dependiendo del distrito. Este formato permite que el elector elija una lista completa de un mismo espacio político o recorte secciones para combinar candidatos de distintas fuerzas.

Paso a paso: el voto con boleta tradicional

El votante se identifica ante las autoridades de mesa. Recibe un sobre firmado que llevará al cuarto oscuro o cabina de votación. Frente a todas las boletas exhibidas, puede:

Elegir una boleta completa, votando a un mismo partido en todas las categorías.

Combinar secciones de diferentes boletas, seleccionando candidatos de distintos partidos.

Reglas importantes:

Si el sobre queda vacío o falta alguna categoría, el voto se considera en blanco.

Si se incluyen dos boletas de la misma categoría, el voto será nulo.

Así se aplicará la Boleta Única de Papel (BUP)

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas generales de 2025, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas). El escrutinio definitivo está programado para el 28 de octubre.

Por primera vez, en todos los distritos se aplicará la Boleta Única de Papel (BUP), reglamentada por el Decreto 1049/2024. Este formato concentra en un solo pliego toda la oferta electoral de cada jurisdicción.

El elector deberá marcar con una tilde el casillero del partido o frente elegido para cada categoría. A fines de abril, la Cámara Nacion