Supermercado Coto lanzó su propio robot de cocina y está en oferta: cuánto sale

Se trata de un artículo cada vez más utilizado en las cocinas argentinas. Y ahora es posible comprarlo en el supermercado, con un fuerte descuento

Los robots de cocina se convirtieron en los últimos años en un electrodoméstico cada vez más utilizado en los hogares argentinos. Así es que comenzaron a verse nuevas marcas que ofrecen este tipo de artículos, destinado a facilitar las tareas domésticas. De hecho, la cadena de supermercados Coto lanzó uno.

Es posible adquirir, tanto en las sucursales como a través de la tienda on line, un robot de cocina Top House, la marca de electrodomésticos de Coto. E incluso es posible adquirirla con un importante descuento.

Cuánto sale el nuevo robot de cocina del supermercado Coto

Lo cierto es que lo que hace unos años parecía ser un lujo reservado a algunas cocinas, hoy se popularizó y es más accesible. Incluso, en Coto se puede conseguir con un fuerte descuento en un pago o en hasta 12 cuotas.

Así lo comprobó iProfesional, en una de las sucursales de la cadena de supermercados. Es que los clientes con Comunidad Coto pueden acceder a un descuento del 25% en un pago. Así quedan los precios:

Precio regular: $649.999

Oferta en un pago con Comunidad: $487.499 (25% de descuento)

O 12 cuotas de $54.166,58

El robot de cocina de supermercado Coto, en oferta en un pago

Según detallan desde la página oficial, este electrodoméstico "convierte cada receta en una experiencia fácil, rápida y deliciosa". "El robot de cocina multifunción está diseñado para simplificar tu vida, combinando tecnología con un diseño versátil", destacan.

Y detallan que la potencia es de 550 W en el mezclador y de 1.200 W para calentar. Tiene 18 programas y 10 velocidades. Con capacidad para 3 litros.

Robots de cocina: una tendencia que crece y llegó para quedarse

El fenómeno de los robots de cocina es global, pero en la Argentina tiene un atractivo especial: mezcla de aspiración, practicidad y ganas de simplificar la rutina. Según datos de la distribuidora de Thermomix en el país, durante el primer semestre de 2025 se vendieron 5.800 unidades frente a las 3.200 del mismo período de 2024, un salto del 81%.

En total, ya hay 40.000 robots de la marca presentes en hogares locales desde que desembarcó en 2017. "Vender un robot de cocina hace ocho años era una odisea. Hoy la gente se anima más: lo ven como un aliado en la vida diaria, no como un capricho", explicó Beatriz Macaya, CEO de THAR S.A., distribuidora oficial.

Más allá de las diferencias de precio y prestaciones, cada modelo tiene su encanto: la Thermomix es el lujo europeo con ecosistema digital, Rein el puente entre tradición e innovación criolla, Heybez la apuesta cordobesa con recetas locales y Telefunken la alternativa más accesible. Pero todos comparten la misma promesa: simplificar la vida cotidiana en la cocina. A ese grupo de reconocidas marcas se sumó Coto con su modelo de robot de cocina Top House.

Y no se trata solo de comodidad. Como resumió Macaya, de Thermomix: "El impacto más fuerte está en la calidad de la alimentación. Nuestros usuarios confiesan que la adopción del robot mejoró los hábitos alimenticios de sus familias. Ayuda a variar las comidas, incorporar más verduras y controlar el consumo de sal y azúcar".

El mercado argentino, golpeado por la crisis y con bolsillos cada vez más ajustados, encuentra en esta categoría un producto que, pese a los precios, crece año tras año. Quizás porque, entre el tiempo que ahorra y las posibilidades que ofrece, muchos ya no lo ven como un lujo, sino como una inversión en la vida diaria.

Así, lo que empezó como un gadget futurista en cocinas europeas, hoy se consolida en hogares argentinos, con precios para todo tipo de bolsillo. Una pregunta queda flotando: si los robots de cocina ya cortan, amasan, hornean, pesan y hasta se limpian solos, ¿cuánto faltará para que también hagan las compras, pongan la mesa y laven los platos?

Lo cierto es que los robots de cocina están cada vez más popularizados. Así lo demuestra el lanzamiento del supermercado Coto, con su marca insignia en tecnología Top House, donde puede conseguirse con descuento.