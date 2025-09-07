Comenzó la pavimentación de una ruta argentina que lleva a un paso internacional

La provincia de Neuquén confirmó que trabajarán para mejorar el camino de uno de sus cruces a Chile: será el cuarto asfaltado de los ocho pasos neuquinos

La provincia de Neuquén ha iniciado una obra vial de gran importancia para el turismo y la integración regional. Se trata de la pavimentación de la Ruta Provincial 60, que lleva al Paso Internacional Mamuil Malal. Con este proyecto, Neuquén sumará su cuarto paso fronterizo completamente asfaltado, consolidando su posición como la provincia con mayor y mejor conectividad con Chile.

La obra, largamente esperada, no solo facilitará el tránsito de vehículos, sino que también potenciará el desarrollo de la microrregión, especialmente el "Circuito turístico de la fe", que incluye sitios de gran valor religioso y cultural. La pavimentación del tramo final de esta ruta estratégica fortalecerá los lazos con el país vecino y mejorará la experiencia de los miles de turistas que transitan por la zona.

Comenzó el trabajo para asfaltar la RP 60 de Neuquén hacia la frontera con Chile

Los trabajos de pavimentación se centran en un tramo de 12,24 kilómetros, que va desde el acceso al Parque Nacional Lanín hasta la frontera con Chile. Este proyecto, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, forma parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial financiado por el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

El Paso Mamuil Malal se presenta como una alternativa estratégica a otros cruces fronterizos de la región. A diferencia de Pino Hachado, que se especializa en transporte de cargas, o Cardenal Samoré, de perfil mixto, este paso tiene un gran potencial turístico debido a su cercanía con localidades como Aluminé, Junín de los Andes y San Martín de los Andes. Del lado chileno, la conectividad está garantizada por la Ruta 199, ya asfaltada, que conecta con centros turísticos como Pucón, Villarrica y Temuco.

El arranque de los trabajos de la pavimentación de la RP 60 en Neuquén, hacia el cruce con Chile

La pavimentación de la Ruta 60 no solo beneficia el turismo de aventura, sino que también es clave para el "Circuito turístico de la fe", una ruta que integra importantes sitios religiosos de la zona, como el Vía Christi y la figura de Laura Vicuña en Junín de los Andes, y el Cultrún de San Ignacio, donde descansan los restos de Ceferino Namuncurá.

Con la finalización de esta obra, Neuquén contará con cuatro de sus ocho pasos internacionales totalmente pavimentados, lo que refuerza la infraestructura vial de la provincia y su capacidad para recibir y conectar a visitantes de ambos lados de la cordillera. Los otros cruces que ya tienen su camino asfaltado son: