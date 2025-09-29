El Gobierno remodelará una de las principales calles del Microcentro porteño: así quedará

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto en marcha un ambicioso plan de renovación para la calle Viamonte, una de las arterias más importantes y transitadas del Microcentro porteño. La obra, que abarcará un tramo de ocho cuadras, desde Carlos Pellegrini hasta Leandro N. Alem, busca transformar por completo el espacio urbano para hacerlo más accesible, sostenible y amigable para sus miles de transeúntes diarios. Se estima que el proyecto beneficiará de manera directa a 21.400 vecinos, comerciantes y visitantes que circulan por la zona.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades de la Ciudad para revitalizar el Microcentro, una zona que, a pesar de su gran movimiento, presentaba desafíos en cuanto a su organización y uso del espacio público. El objetivo es claro: reducir la contaminación y el ruido, priorizar al peatón y generar un entorno más seguro y limpio. La regeneración total del área sumará 11.200 metros cuadrados de espacio público renovado, lo que promete un cambio significativo en la fisonomía de la calle Viamonte. El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, afirmó que esta renovación es "un paso más en la transformación del microcentro, que se suma a la reconversión que también venimos realizando en la calle Tucumán". Agregó que la obra mejorará la movilidad y devolverá vitalidad al entorno por donde transitan a diario miles de personas.

Viamonte en obra en el Microcentro: qué cambiará en las ocho cuadras

El proyecto en la calle Viamonte presenta una serie de cambios concretos y detallados, orientados a maximizar el bienestar de los usuarios. En primer lugar, se renovarán por completo 8.685 metros cuadrados de veredas de hormigón y mosaicos, lo que ampliará el espacio disponible para los peatones y, de paso, sumará 165 metros cuadrados de superficie absorbente, una mejora clave para la gestión del agua de lluvia. Además, 3.150 metros cuadrados de calle serán nivelados con un nuevo sistema de intertrabado, lo que no solo mejorará la estética sino también la circulación vehicular.

Así quedarían las calles de Viamonte en el Microcentro porteño

Para mejorar la calidad ambiental de la zona, se plantarán 86 nuevos árboles y se instalarán 22 nuevas farolas peatonales que aportarán a la seguridad y la iluminación nocturna. En el aspecto logístico, se sumarán dársenas de carga y descarga para organizar las tareas de los comercios y se reubicarán los contenedores de residuos, lo que contribuirá a la limpieza general. Una de las modificaciones más importantes será la desviación de tres líneas de colectivo (23, 115 y 99) que actualmente circulan por Viamonte. Estas se trasladarán a la Avenida Corrientes, lo que reducirá significativamente el tránsito vehicular en las cuadras intervenidas, priorizando el uso peatonal.

Un plan que busca revitalizar el Microcentro

La transformación de la calle Viamonte se enmarca en un plan más grande para revitalizar el corazón de la Ciudad. Hasta ahora, la zona se caracterizaba por veredas angostas y una clara predominancia del tránsito vehicular, lo que dificultaba el movimiento de los transeúntes y ofrecía un espacio poco amigable. Este proyecto busca revertir esa tendencia, creando un entorno más accesible para personas con movilidad reducida y niños, al tiempo que se impulsa la reactivación económica del área.

La revitalización del espacio público no solo mejorará la calidad de vida de los residentes y trabajadores, sino que también tiene un claro objetivo comercial. Las autoridades esperan que, una vez finalizadas las obras, la zona recupere su atractivo para los locales comerciales existentes y aliente la llegada de nuevos negocios. La obra, que ya ha comenzado su primera etapa con cortes de tránsito en Viamonte al 900, busca ser una inversión estratégica en el futuro del Microcentro, un sector clave en la vida económica y cultural de Buenos Aires. El acceso a las viviendas y comercios se mantendrá en todo momento, y se informará sobre los avances y las etapas de trabajo de manera oportuna.