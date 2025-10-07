El boom de la merienda libre por $15.000: qué trae y cómo reservar

Esta cafetería llega para revolucionar las tardes con propuestas abundantes y a un precio muy económico. Descubrí dónde queda y cómo llegar

La reconocida panadería y cafetería Entre Panes, situada en la localidad de Los Hornos, partido de La Plata, sorprende a sus clientes con una atractiva propuesta. Ahora ofrece una completa merienda libre por solo $15.000, un plan ideal para disfrutar de una tarde con amigos o en familia.

Este formato invita a los comensales a degustar una amplia variedad de delicias dulces y saladas, repitiendo las veces que deseen.

Que incluye la tentadora merienda libre

En cada mesa de Entre Panes, los visitantes se encuentran con un variado despliegue de opciones. La oferta esta pensada para satisfacer todos los gustos, desde lo clásico hasta lo mas elaborado.

La selección incluye facturas, como medialunas y vigilantes, y diversas tortas, budines, lemon pie, brownie y tarta de coco. Además, brinda opciones saladas como tostadas, sanguchitos de miga, pebetes, fugazetas y chips.

Entre las bebidas ofrece tanto café como té, chocolatada, yogur, jugo de naranja y limonada.

La mecanica es sencilla: solo hay que sentarse y disfrutar de todo lo que se desee, repitiendo las porciones cuantas veces se quiera en un ambiente distendido y cordial.

Horarios, precios y reservas en Entre Panes:

Para quienes deseen acercarse a vivir esta experiencia gastronomica, es importante conocer los detalles logisticos.

Ubicacion: Av. 137 entre 64 y 65, en la sede Los Hornos, La Plata.

Dias y turnos: La merienda libre esta disponible los jueves, viernes, sabados y domingos.

Se ofrecen dos turnos diarios: uno a las 16 hs y otro a las 18 hs. Cada turno tiene una duracion de 1 hora y 30 minutos.

Precios:

Mayores de 8 anos: $15.000.

Ninos de 3 a 7 anos: $7.000.

Reservas:* Es posible realizar reservas a traves de WhatsApp, comunicandose al 2214370313. Se recomienda hacerlo con anticipacion para asegurar un lugar.La propuesta de merienda libre en Entre Panes representa una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar de un momento especial con una amplia oferta gastronomica. Por $15.000, la panaderia en Los Hornos, La Plata, invita a degustar sin limites sus especialidades dulces y saladas en un espacio ideal para compartir y pasar un buen rato.