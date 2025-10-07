Cambia la ciudadanía argentina y Migraciones otorga la nacionalidad a los extranjeros: cómo acceder

El trámite de nacionalidad argentina para extranjeros se moderniza. Descubrí cómo se modificó el proceso y cuáles son los requisitos para obtenerla

La ciudadanía argentina experimentó un cambio fundamental desde el pasado 6 de octubre del 2025, con la Dirección Nacional de Migraciones asumiendo la responsabilidad de otorgar la nacionalidad a extranjeros.

Este giro busca simplificar y digitalizar el proceso para quienes aspiran a ser ciudadanos. El Decreto 366/25 estableció que el trámite para solicitar la nacionalidad argentina ya no se realiza ante el Poder Judicial de la Nación. Ahora, se inicia de forma completamente digital a través de la página web de Migraciones. Desde el 6 de octubre, la plataforma habilitó la opción para que ciudadanos extranjeros mayores de 18 años, con residencia temporaria o permanente, y que cumplen el Artículo 2 inciso 1 de la Ley de Ciudadanía 346, puedan pedir la nacionalidad argentina.

Cuáles son los requisitos clave para tramitar la nacionalidad Argentina

Para iniciar el proceso de ciudadanía argentina, es indispensable contar con la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad vigente.

Certificado de Antecedentes Penales actualizado, emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Documentación que acredite su ocupación o medios de vida en el país.

Constancia de CUIT/CUIL.

Es importante destacar que estos documentos son solo para la etapa inicial; Migraciones puede requerir información adicional a medida que el proceso avance.

Guía paso a paso para sacar la ciudadanía argentina de forma online

Acceder a la nacionalidad argentina por vía digital es un proceso sencillo:

Iniciar el trámite ingresando al sistema RaDEX en la página web oficial de Migraciones. Seleccionar la opción correspondiente a "Ciudadanía". Registrar el usuario, completar el formulario online y adjuntar toda la documentación requerida. Es un requisito que los solicitantes se encuentren dentro del territorio argentino al momento de la gestión. El proceso es personal y no requiere la intervención de gestores o intermediarios. Para seguir el estado de la solicitud, basta con ingresar el número de orden y la fecha de nacimiento en el enlace de seguimiento provisto por el organismo.

Beneficios de la digitalización del trámite:

El traspaso del trámite de ciudadanía a Migraciones unifica los procesos de residencia y naturalización de extranjeros. Esta centralización busca optimizar la eficiencia, incrementar la seguridad y garantizar mayor transparencia, al concentrar todo el historial migratorio del solicitante en un único organismo. Además, esta medida sigue los lineamientos del Poder Ejecutivo Nacional para un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado, evitando el dispendio administrativo que resulta de la disgregación de trámites similares en diferentes estamentos.

En definitiva, la modernización del trámite de ciudadanía argentina representa un avance significativo para los extranjeros que buscan obtener la nacionalidad. Con un proceso más ágil, transparente y totalmente digital a cargo de Migraciones, se busca facilitar la integración y responder a las necesidades de una sociedad en constante evolución.