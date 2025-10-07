El empresario, acusado de tener vínculos narcos, sostuvo que contrató a Espert como consultor para un proyecto minero en Guatemala

El empresario Federico "Fred" Machado, investigado por sus vínculos con el narcotráfico, reconoció públicamente haber financiado parte de la campaña presidencial de José Luis Espert, en medio de la tensión por las denuncias que lo involucran.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Machado explicó: "Espert no me pidió plata. No me pidió un monto, me pidió ayuda. Me dijo ‘te necesito, tampoco es mucho’. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, todo legal. Le financié los gastos que necesitaba para moverse".

"¿No me podés hacer un aporte monetario?"

El empresario recordó otro pedido directo del diputado libertario: "¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?".

Según su relato, llegó a aportar cerca de 150 mil dólares en comidas y viáticos para la campaña. Sin embargo, intentó relativizar su rol: "No era que yo le pagaba la carrera a Espert, éramos tres tipos, no había estructura. Mi asistencia era mínima", afirmó.

Machado también sostuvo que contrató a Espert como consultor para un proyecto minero en Guatemala, por el cual le pagó 200 mil dólares mediante un contrato formal.

"No eran 34 millones de dólares como dice Grabois", aclaró, en respuesta al dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). "Los 200.000 dólares es porque le cuento a Espert que tenía ese proyecto, me dice que hacía asesorías, y le digo que podíamos firmar un acuerdo. Hicimos un contrato firmado", explicó.

Contactos posteriores y distanciamiento

Durante la entrevista, el empresario reveló que en 2020 Espert volvió a co