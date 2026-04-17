Guerra de góndolas: El truco para vaciar Carrefour, COTO y Jumbo con las ofertas brutales

Pagando con MODO y tarjetas de ciertos bancos (como el Nación o el Ciudad los lunes), los reintegros pueden sumar un 20% adicional

Este abril arrancó con los precios por las nubes, las tres cadenas más grandes del país como Carrefour, Coto y Jumbo, lanzaron descuentos y beneficios que parecen sacados de la galera.

¿Cómo aprovechar las ofertas en Carrefour este abril?

La cadena francesa para este mes, Carrefour puso el foco en un esquema de ahorro agresivo que combina el famoso "3x2" con beneficios exclusivos para sectores específicos. Si sos de los que buscan las compras de stockeo, el "Llevando 3 pagás 2" en productos seleccionados de marcas propias y líderes es la clave para ganarle a la inflación.

Pero el verdadero tema viene por el lado de la fidelización. Para los mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES, hay un 10% de descuento de lunes a jueves en alimentos secos y limpieza, con un tope de devolución que llega a los $35.000. Además, si tenés la tarjeta de crédito de la casa, los lunes y martes podés acceder a un 15% de descuento sin tope de reintegro en las sucursales Maxi.

¿Qué días conviene ir a Coto para maximizar tus compras?

Coto sigue siendo "yo te conozco", y este mes la apuesta es a todo o nada con la tarjeta de la casa (Comunidad Coto) y los acuerdos bancarios. Los fines de semana siguen siendo el fuerte de la cadena nacional, con descuentos que suelen rondar el 15% en el total de la factura para quienes presentan su tarjeta de beneficios.

Sin embargo, el dato que pocos manejan y que revoluciona las ofertas es el convenio con billeteras virtuales. Pagando con MODO y tarjetas de ciertos bancos (como el Nación o el Ciudad los lunes), los reintegros pueden sumar un 20% adicional. Coto se mantiene firme con sus ofertas de carnicería, que siguen siendo el imán principal para atraer a los clientes que buscan calidad sin fundir la tarjeta de crédito.

Para que estas ofertas en Carrefour, Coto y Jumbo sean efectivas, es vital revisar los topes de reintegro. Muchas veces, el cartel dice "30% de ahorro", pero el tope es de $5.000 por semana

¿Es posible encontrar ofertas en Jumbo para ahorrar en el changuito?

Muchos creen que Jumbo es solo para los que no miran el ticket, pero este abril la cadena del elefante decidió salir a competirle mano a mano a los "low cost". La gran novedad de la temporada es la liquidación de indumentaria de marcas propias como Opposite y Urb. Se están viendo buzos y camperas con hasta un 60% de descuento, con precios que arrancan en los $14.000, algo impensado para la calidad que suelen manejar.

En cuanto a las compras de supermercado puro y duro, la clave en Jumbo este mes son los "Especiales Jumbo". Se trata de descuentos de hasta el 50% en la segunda unidad de productos de perfumería y limpieza, además de promociones acumulables con tarjetas de bancos premium como el Galicia (que ofrece hasta un 25% de ahorro para jubilados) o el ICBC los días jueves.

¿Cuáles son los mejores trucos de compras para combinar beneficios?

Para que tus ofertas realmente duelan menos en el extracto bancario, el secreto del ahorro es compartir la data. En grupos de WhatsApp y redes sociales, los usuarios están reportando que las mejores compras se logran cruzando los descuentos directos de Carrefour, Coto o Jumbo con los reintegros de las billeteras virtuales.

Lunes y Martes: son los días dorados para los clientes de Banco Nación y Banco Ciudad, con reintegros que tienen topes de hasta $25.000 por mes;

son los días dorados para los clientes de Banco Nación y Banco Ciudad, con reintegros que tienen topes de hasta por mes; Martes de Naranja X: la tarjeta naranja sigue pegando fuerte con un 25% de descuento en las principales cadenas, ideal para las compras semanales de frescos;

la tarjeta naranja sigue pegando fuerte con un de descuento en las principales cadenas, ideal para las compras semanales de frescos; Viernes a Domingo: el momento del "todo o nada". Aquí es donde aparecen los descuentos de hasta el 70% o incluso 80% en la segunda unidad de marcas seleccionadas de vinos y bebidas.

Para que estas ofertas en Carrefour, Coto y Jumbo sean efectivas, es vital revisar los topes de reintegro. Muchas veces, el cartel dice "30% de ahorro", pero el tope es de $5.000 por semana. Si gastás $100.000, el descuento real termina siendo apenas del 5%. Por eso, la recomendación es fraccionar las compras. Si tenés que comprar mucho, hacelo en dos o tres veces usando distintas tarjetas o cuentas de MODO para aprovechar al máximo cada beneficio.