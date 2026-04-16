Inédito en Argentina: una ciudad del interior cerrará 34 calles para combatir el delito

Las autoridades de Villa Allende, en Córdoba, comenzaron a aplicar una política más que particular con el objetivo de reducir los hechos de inseguridad

En un intento desesperado por frenar la ola de delitos contra la propiedad, la ciudad de Villa Allende, ubicada en el Gran Córdoba, se ha convertido en el epicentro de un debate nacional. Por primera vez en la historia reciente de Argentina, una localidad ha comenzado a instalar portones de chapa reforzada para cerrar físicamente sus calles durante la noche. Esta medida, que ya genera opiniones encontradas entre los vecinos y expertos en seguridad, busca convertir a los barrios residenciales en "zonas seguras" mediante un bloqueo total del tránsito vehicular y peatonal en horarios específicos.

La iniciativa forma parte del "Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal", aprobado bajo la ordenanza 14 del año 2025. El plan no es menor: contempla una inversión municipal superior a los 180 millones de pesos para la fabricación e instalación de 13 unidades iniciales, aunque el proyecto final aspira a blindar 34 calles de la ciudad. El primer portón ya fue colocado este jueves en el barrio Lomas Sur, justo en el límite con el barrio Villa Cornú de la capital cordobesa, un sector identificado como crítico por las estadísticas delictivas locales.

Desde el gobierno municipal, encabezado por el secretario de Gobierno Felipe Crespo, defienden la medida como una respuesta directa a la demanda de los vecinos. Según datos oficiales, el 65% de los hechos delictivos en la zona ocurren durante la noche, lo que justificó la decisión de implementar este "ensayo de prevención". Sin embargo, la medida no ha estado exenta de conflictos judiciales, con recursos de amparo presentados por grupos de ciudadanos que consideran que el cerramiento vulnera derechos fundamentales y no soluciona el problema de fondo.

Cómo funcionan los "barrios blindados" de Villa Allende

La logística de este nuevo sistema de seguridad es compleja y requiere de una coordinación precisa desde el centro de monitoreo municipal. Los portones, fabricados por una empresa local, tienen tres metros de alto y cuentan con cuatro hojas rebatibles de chapa reforzada. Aunque están diseñados para permitir el paso de camiones durante el día, su fisonomía cambia drásticamente al caer el sol.

Villa Allende colocó el primer portón para buscar reforzar la seguridad en horas de la noche

Los puntos clave del funcionamiento de estos cerramientos son los siguientes:

Horario de restricción: Los portones permanecerán cerrados de 22:00 a 06:00 horas.

Acceso peatonal: Cada estructura cuenta con un paso para personas y espacio diseñado para sillas de ruedas.

Tecnología integrada: Las estructuras poseen iluminación solar y están respaldadas por domos, cámaras lectoras de patentes y la aplicación "Ibis SOS" de alerta vecinal.

Gestión municipal: No habrá guardias físicos en los accesos; la apertura y cierre dependen exclusivamente del municipio, y las arterias principales permanecerán abiertas con monitoreo permanente.

Portones en Villa Allende: entre el alivio de los vecinos y la crítica de los expertos

La implementación del primer portón ha dejado al descubierto una profunda grieta social. Por un lado, muchos residentes de Lomas Sur y Pan de Azúcar -los dos primeros barrios intervenidos- celebran la llegada de las rejas. Consideran que el cerramiento dificultará las vías de escape para los delincuentes, quienes suelen utilizar las calles internas para huir hacia otras jurisdicciones tras cometer robos o hurtos. "Es un privilegio que el municipio use sus recursos para darnos esta seguridad", afirman desde los sectores que apoyan el proyecto.

Sin embargo, las voces críticas advierten sobre los riesgos secundarios de esta "fortificación". Abogados penalistas y especialistas en seguridad ciudadana han calificado la medida como "irresponsable" y "absurda". Los principales cuestionamientos apuntan a:

Desplazamiento del delito: Los expertos sostienen que los delincuentes simplemente se mudarán a zonas no enrejadas. Emergencias sanitarias: Existe una preocupación real sobre cómo actuarán las ambulancias o camiones de bomberos si deben ingresar a un sector bloqueado durante la madrugada. Segregación territorial: Se advierte que este modelo crea ciudadanos de "primera y segunda", encerrando a quienes debería proteger.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba analiza los amparos presentados por los vecinos opositores, Villa Allende se mantiene bajo la mirada de todo el país. Otros intendentes del interior ya han comenzado a consultar sobre la efectividad de los portones para analizar si es posible replicar el modelo en sus propias ciudades. Por ahora, el experimento cordobés transita sus primeros 20 días de prueba piloto, en una carrera contra el tiempo para demostrar si las rejas pueden, efectivamente, devolverle la tranquilidad a una comunidad que vive con miedo.