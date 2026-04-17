Así lo comunicaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el canciller iraní Abbas Araghchi, en medio de negociaciones recientes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Estrecho de Ormuz está "completamente abierto".

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró este viernes en una publicación en la red social X que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda completamente abierto durante el resto del alto el fuego. El ministro indicó que eso se da "en consonancia con el alto el fuego en el Líbano".

Señales de distensión: Trump apuesta a un acuerdo con Irán y mantiene presión naval

Mientras tanto, medios internacionales interpretaban este viernes el agradecimiento de Trump como un gesto de distensión de parte del presidente de los Estados Unidos hacia Irán.

Ambos países se proponen reanudar las negociaciones por la paz en Islamabad y Trump anunció reiteradamente que el fin de la guerra es una posibilidad próxima a cumplirse.

Posteo Trump

En una publicación posterior, Trump afirmó que el bloqueo naval estadounidense contra Irán se mantendrá vigente hasta que la negociación entre Washington y Teherán esté "completa al 100%". Y agregó: "Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados".

Irán amenaza con romper el alto al fuego si Estados Unidos bloquea el estrecho de Ormuz

Este jueves, el estrecho de Ormuz volvió a convertirse en el epicentro de la tensión entre Irán y Estados Unidos. Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, lanzó una advertencia contundente este jueves: cualquier intento de bloquear esa vía marítima estratégica rompería el frágil alto al fuego vigente entre Teherán y Washington, y sería considerado un acto provocativo directo.

La información fue difundida por la agencia rusa RIA Novosti. Baghaei no dejó dudas sobre la postura iraní. Las fuerzas armadas del país están preparadas para tomar las medidas necesarias.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Por allí pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier cierre o bloqueo dispararía los precios de la energía y tendría consecuencias globales inmediatas.

La declaración de Baghaei llega en un momento delicado. Las preocupaciones por la estabilidad del alto al fuego negociado entre ambas naciones crecen día a día. El equilibrio en la región es cada vez más frágil.

La posición iraní sobre el acuerdo de paz regional

Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán, también se expresó en redes sociales. Su mensaje fue directo: el Líbano debe ser incluido en cualquier acuerdo de cese al fuego que se negocie en la región, sin excepciones.

Qalibaf valoró públicamente la resistencia de Hezbolá y destacó la unidad del frente político en Líbano. Además, exigió a Estados Unidos cumplir con los términos del acuerdo vigente.

La mención al Líbano no es casual. Teherán mantiene una alianza estratégica con Hezbolá, y considera que cualquier negociación sobre estabilidad regional debe contemplar los intereses de sus aliados.

Irán dejó en claro que no está dispuesto a ceder terreno. Las condiciones planteadas durante las negociaciones se mantienen firmes, pese a las presiones internacionales.