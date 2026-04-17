Aumento en Banco Santander: cuánto costará mantener la cuenta Black y el paquete Infinity

Uno de los bancos más populares del país anunció en las últimas horas una actualización en los costos de sus paquetes y así quedaron las escalas

En un contexto de constante ajuste de tarifas y servicios, el Banco Santander Argentina comenzó a notificar a sus clientes sobre una nueva actualización en los costos de mantenimiento de sus productos. Según el comunicado oficial enviado por la entidad, los nuevos valores entrarán en vigencia a partir de junio de 2026. "Queremos contarte que tus productos tendrán nuevos precios. Buscamos acompañarte con soluciones simples y beneficios que puedas aprovechar en tu día a día", reza el mensaje que ya aterrizó en las casillas de miles de usuarios en todo el país.

La noticia genera un impacto directo en la planificación financiera de los clientes, especialmente en los segmentos de alta gama, donde los costos de mantenimiento han mostrado saltos significativos. El ajuste refleja la necesidad de la banca privada de equiparar sus comisiones con la inflación y los costos operativos. No obstante, el banco mantiene vigentes ciertos mecanismos de bonificación que, aunque estrictos, permiten a un grupo de usuarios evitar estos cargos mensuales que pueden llegar a representar una cifra considerable en el presupuesto anual.

Un detalle que ha generado curiosidad y reportes entre los usuarios es la política de bonificación. Según la comunicación oficial, la bonificación total del paquete solo se garantiza de forma pública mediante la acreditación de sueldo. Sin embargo, en foros financieros y redes sociales, varios clientes aseguran haber obtenido descuentos por inversiones, contratación de seguros o movimientos de transferencias específicos. A diferencia de competidores directos como Banco Galicia o BBVA, Santander no ofrece hoy un esquema de bonificación automático por niveles de consumo con tarjeta de crédito, lo que obliga a los clientes a ser más estratégicos con su relación con la entidad.

Nuevos precios en Banco Santander: de la SuperCuenta al paquete Black

El nuevo cuadro tarifario muestra aumentos que en algunos casos rondan el 21%. El segmento de mayor impacto es, sin dudas, el de las cuentas premium. Por ejemplo, el paquete Black, que hasta abril se comercializaba en torno a los $76.777 con IVA incluido, pasará a costar $92.132 a partir de junio.

A continuación, el detalle de los precios finales (con IVA incluido) para los principales productos:

Cuenta corriente: $9.300

SuperCuenta: $14.300

SuperCuenta con Préstamo Personal: $17.207

SuperCuenta 3 y con chequera: $34.848

Infinity: $40.222

Infinity Gold: $55.660

Platinum: $82.038

Black: $92.132

Es importante recordar que, por normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Caja de Ahorro en Pesos básica no tiene costo de mantenimiento ni de constitución. Esto incluye la provisión de una tarjeta de débito y las operaciones en cajeros automáticos propios de la entidad. Los cargos mencionados por el Santander corresponden a la "Comisión por Servicio de Cuenta", que engloba la cuenta corriente, la caja de ahorro en dólares y los beneficios adicionales de cada paquete de servicios.

Banco Santander: cambios en programas de beneficios y letra chica

Más allá de los precios, el banco también anunció una reorganización en sus programas de fidelización. A partir de esta actualización, el histórico programa "Women" desaparecerá como marca independiente para fusionarse con "Sorpresa Santander". Esta unificación busca simplificar la oferta de descuentos y beneficios bajo un mismo paraguas digital, permitiendo a los suscriptores acceder a promociones exclusivas de forma más directa desde la aplicación.

En cuanto a la "letra chica" del anuncio, la entidad aclara que las bonificaciones del 100% por acreditación de haberes son válidas siempre que el empleador utilice el módulo oficial de pago de sueldos del banco. Si la acreditación se realiza como una transferencia común bajo el concepto "honorarios", el sistema podría no reconocerla automáticamente para la bonificación, lo que requeriría una gestión manual ante el oficial de cuenta. Además, se informó que los precios de las comisiones para las Cajas de Ahorro en dólares se mantienen en sus valores vigentes, sin sufrir modificaciones en esta etapa de actualización.

Los clientes que deseen evitar estos cargos deben asegurarse de mantener su relación laboral activa con acreditación en la entidad o consultar por los canales oficiales si califican para alguna excepción por volumen de inversiones (plazos fijos, fondos comunes o títulos). Con estos nuevos valores, el Santander busca consolidar su posición en el mercado mientras los usuarios comparan cada vez más los costos de mantenimiento frente a las ventajas que ofrecen las billeteras virtuales y los bancos digitales.