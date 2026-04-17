A menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, anunciaron esta tarde que tendrán los derechos para transmitir varios partidos

El escenario de las transmisiones deportivas en Argentina acaba de dar un giro histórico. En lo que representa un verdadero "cambio de era" para los televidentes locales, ESPN anunció oficialmente que adquirió los derechos de televisación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La noticia no solo destaca por la relevancia del evento, sino por la plataforma que será protagonista: la transmisión se realizará a través de Disney+ Plan Premium, consolidando el paso de la televisión tradicional hacia el ecosistema del streaming pago para los eventos de elite.

La confirmación llegó de la mano de dos de las voces más autorizadas del canal: Mariano Closs y Sebastián "el Pollo" Vignolo. En un pase cargado de emoción entre sus respectivos programas, los relatores anunciaron en vivo que el canal será el encargado de llevar la emoción del Mundial a las pantallas de Argentina y gran parte de la región (Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela). "Es una noticia impresionante para nosotros que somos muy futboleros; vamos a tener una cobertura de 24 horas", adelantó Closs, subrayando el despliegue que prepara la señal.

Este acuerdo es especialmente significativo para el público argentino, acostumbrado desde hace muchos mundiales a seguir los partidos a través de señales como TyC Sports. La irrupción de Disney+ en este mercado no solo cambia el canal, sino la forma de consumir el fútbol: la oferta incluirá un paquete de 30 partidos seleccionados, garantizando que todos los encuentros de la Selección Argentina estén disponibles para los suscriptores del Plan Premium en el país.

Mundial 2026 en ESPN y Disney+: qué partidos se podrán ver

La edición de 2026 será histórica por ser la primera con 48 selecciones y tres sedes (Estados Unidos, México y Canadá). Para cubrir semejante despliegue, ESPN ha diseñado una grilla que permitirá a los abonados acceder a los momentos más decisivos del torneo. El acuerdo refuerza la posición de la compañía como líder en eventos deportivos de primer nivel, sumando la Copa del Mundo a su ya nutrida oferta de ligas europeas y torneos internacionales.

Según los detalles brindados por la señal, la cobertura para Disney+ Plan Premium incluirá:

Fase de grupos: Un total de 22 partidos en vivo.

Un total de 22 partidos en vivo. Ronda de eliminación: Dos partidos de dieciseisavos, dos de los octavos de final y un partido de cuartos de final.

Dos partidos de dieciseisavos, dos de los octavos de final y un partido de cuartos de final. La definición: Ambas semifinales y la gran final del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Ambas semifinales y la gran final del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey. Cobertura local: Todos los partidos de la Selección Argentina (y de las selecciones nacionales en sus respectivos países de la región).

ESPN en el Mundial 2026: Programación especial y el rol de los relatores

Más allá de los 90 minutos de juego, la apuesta de Disney es total. El canal está trabajando en una programación de 24 horas diseñada exclusivamente para el Mundial, que incluirá resúmenes, análisis tácticos y contenido complementario. "No es solamente los programas, es todo este grupo narrando partidos de la Copa del Mundo", enfatizó Vignolo durante el anuncio, confirmando que las duplas más reconocidas de la señal viajarán a Norteamérica para las transmisiones.

La cobertura contará con los talentos más destacados de la región para la narración y los comentarios, buscando ofrecer una experiencia diferencial que aproveche las ventajas interactivas del streaming. Para los aficionados, esto significa que podrán seguir el día a día de la Scaloneta con un despliegue técnico de alta calidad, accediendo a contenido exclusivo que acompañará cada fase del torneo.

Con el debut mundialista previsto para el 11 de junio, la noticia de ESPN acelera la cuenta regresiva para los hinchas argentinos. El acuerdo no solo asegura que los partidos clave estén al alcance de la mano, sino que redefine el estándar de las transmisiones deportivas en Latinoamérica, poniendo a la plataforma de Disney en el centro de la escena futbolística global. En las próximas semanas se espera que se den a conocer más detalles sobre el resto de la grilla y las señales de aire que complementarán la oferta para quienes no cuentan con el servicio de streaming.