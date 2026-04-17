Con Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández como protagonistas, la marca lanza una edición especial con tres propuestas exclusivas

En el marco del Mundial 2026, McDonald's presenta una nueva línea de producto que celebra la pasión por el fútbol con una propuesta única: tres hamburguesas exclusivas desarrolladas junto a figuras clave de la Selección Argentina —Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández— que invitan a los fanáticos a vivir el juego desde el sabor.

Cada una de las nuevas opciones fue pensada para reflejar el estilo y la personalidad de los jugadores, combinando ingredientes icónicos de la marca con propuestas innovadoras.

La McAllister, disponible en versión simple y doble, incluye salsa Mequinesse, bacon, cebolla, lechuga, tomate y queso cheddar blanco. La McÁlvarez, también en versiones simple y doble, suma salsa Cheddar Melt, bacon, pepino, queso cheddar, cebolla crispy y salsa Ranch. Por su parte, la McFernández de pollo presenta una propuesta crocante con pollo crispy, salsa Ranch, bacon, lechuga, tomate y queso cheddar. Además, todos los combos pueden ser acompañados de Papas Bravas, una nueva edición de un clásico de la marca, esta vez con salsa brava y bacon.

Desde hoy, las tres nuevas hamburguesas estarán disponibles en todos los locales McDonald's.

"Este lanzamiento representa una de nuestras grandes apuestas del año, conectando con un momento cultural único como la Copa Mundial de Fútbol y acercando a nuestros clientes una experiencia diferente, de la mano de referentes que despiertan pasión en millones de argentinos", señaló Victoria Fernández Acuña, Sr. Marketing Manager de Arcos Dorados Argentina.

Los nuevos McCombos están disponibles desde el 17 de abril a través de todos los canales de la marca —mostrador, Automac, McDelivery, App y kioscos digitales— con precios promocionales y opciones de personalización.

Como en todos sus productos, McDonald’s reafirma su compromiso con la calidad, trabajando con ingredientes provenientes de proveedores locales que cumplen con estrictos estándares de seguridad y trazabilidad. Este lanzamiento refuerza el posicionamiento de la marca como un actor relevante en la conversación cultural, creando propuestas que trascienden el menú y conectan con las pasiones de sus consumidores.

Con esta iniciativa, McDonald’s vuelve a demostrar su capacidad de innovar y sorprender, llevando el espíritu del Mundial a cada uno de sus restaurantes en todo el país.