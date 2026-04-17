Nueva promoción de Carrefour: hasta 60% de descuento en electrodomésticos y cuotas sin interés

La cadena de supermercados lanzó un "Electro Black" con descuentos y financiación. Hay freidoras de aire por $40.000. Hasta cuándo estará vigente

La cadena de supermercados Carrefour lanzó una nueva serie de promociones en pequeños electrodomésticos, televisores, celulares y notebooks, entre otros artículos. Los descuentos en algunos casos puntuales llegan hasta el 60%.

Desde Carrefour señalaron que la nueva campaña especial llamada "Electro Black" comenzó este viernes 17 y se extenderá hasta el lunes 20 de abril inclusive, con ofertas en distintos productos de tecnología y hogar, que estarán disponibles tanto en sucursales como en el sitio web.

Carrefour vende electrodomésticos con descuento y celulares en cuotas

Según señalaron desde la empresa, "la oferta es variada e incluye diversos productos clave para el hogar". Las principales promociones que destacaron desde la cadena, son las siguientes:

Todos los lavarropas automáticos y las Smart TVs desde 50" pueden financiarse hasta en 18 cuotas sin interés o acceder a 25% de descuento en un pago.

Todas las heladeras y los aires acondicionados también pueden comprarse con hasta 18 cuotas sin interés y hasta un 30% de descuento.

Celulares, notebooks, impresoras y monitores con hasta 12 cuotas sin interés y hasta 25% de descuento.

Pequeños electrodomésticos, calefacción y productos de sonido con hasta 60% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

En este punto hay muchas oportunidades. De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, es posible encontrar por ejemplo una freidora de aire por $40.000.

A continuación, algunos de los artículos con más descuentos en Carrefour:

Algunos de los pequeños electrodomésticos con rebajas de hasta el 60% en Carrefour

Freidora de aire Electrolux de 3 litros

Precio en oferta: $39.999

Descuento del 60%

Freidora de aire Mandine 6 litros

Precio en oferta: $89.000

Descuento del 52%

Torre de sonido Poss 800W

Precio en oferta: $449.000

Descuento del 30%

Aspiradora Stick 2 en 1

Precio en oferta: $131.400

Descuento del 40%

Secador de pelo de viaje Nalk and Rey

Precio en oferta: $19.000

Descuento del 61%

Microondas Whirpool con grill 25 litros

Precio en oferta: $359.000

Descuento del 34%

Freidora de aire Hisense 8 litros

Precio en oferta: $99.999

Descuento del 46%

Mixer Electrolux

Precio en oferta: $29.999

Descuento del 57%

Desde el supermercado señalaron también que comprando desde la web se pueden recibir los productos en 24 horas dentro de AMBA y aplicar el cupón ENVIOBLACK para envíos gratuitos en compras mayores a $300.000.

Los beneficios aplican a pagos con tarjeta de crédito de Carrefour Banco y Visa, Mastercard, American Express y Cabal, emitidas por bancos y entidades financieras adheridas.

Carrefour comenzó a vender ropa de marcas internacionales: GAP, Old Navy y Banana Republic

Además de las promociones puntuales, en las últimas semanas la cadena de supermercados Carrefour incorporó indumentaria de tres marcas internacionales en sus góndolas. GAP, Old Navy y Banana Republic ya se venden en 13 sucursales del país desde abril.

La novedad marca un giro en la estrategia comercial de la cadena. El objetivo es brindar soluciones integrales: que el cliente pueda resolver su compra semanal de alimentos y, al mismo tiempo, renovar su guardarropa con tendencias globales en un solo lugar.

Las prendas se exhiben en cápsulas específicas dentro de las tiendas. El formato apunta a sumar categorías nuevas sin alterar el recorrido habitual de compra.

Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour, explicó la lógica: "Sabemos que el consumidor busca calidad y marcas reconocidas, pero también valora la comodidad".

La propuesta incluye remeras, buzos y jeans para hombre. Son básicos y prendas de tendencia que responden a la demanda urbana y casual.

Esta no es la primera vez que Carrefour Argentina diversifica su oferta. Meses atrás, la cadena sumó indumentaria de Everlast con foco en productos técnicos y deportivos.

Lo concreto es que, tal como sucede con otras cadenas de supermercados, Carrefour apuesta cada vez más por las ofertas puntuales y no solo en alimentos o productos de consumo masivo. En este caso, también hay fuertes rebajas en electrdodomésticos, televisores y celulares, entre otros artículos.