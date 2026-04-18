Cerró un cine icónico de Buenos Aires y se agudiza la crisis en el sector

El panorama para las salas de cine en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos de las últimas décadas. La combinación de una merma significativa en la venta de entradas, que durante el mes de marzo registró uno de los niveles más bajos de los últimos 30 años, junto con el aumento de los costos operativos, empujó a varios empresarios del sector a tomar la drástica decisión de cesar sus actividades.

Esta realidad no solo afecta a los grandes complejos de las áreas metropolitanas, sino que golpea con mayor crudeza a los cines de barrio y de localidades pequeñas, donde estas salas funcionan como el principal polo cultural y de encuentro social. El cierre de estas tres salas -ubicadas en el Partido de la Costa, Villa Ramallo y Corrientes- marca el fin de una era para miles de espectadores que crecieron asistiendo a sus funciones.

El adiós a un ícono de San Clemente del Tuyú

La noticia que mayor impacto generó en la región atlántica fue el cierre del Cine Gran Tuyú, ubicado en la localidad de San Clemente. Fundado originalmente en 1937, apenas un par de años después de la creación del propio pueblo, esta sala estaba a escasos meses de celebrar su 90° aniversario. A lo largo de casi nueve décadas, el edificio ubicado en tierras que alguna vez pertenecieron a la familia Leloir, fue testigo de la evolución del balneario y de las historias de miles de veraneantes y residentes.

La despedida se formalizó a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales oficiales, donde los propietarios expresaron su gratitud hacia la comunidad. "Llegó el momento que nunca quisimos escribir. Nuestro cine cierra sus puertas", publicaron, invitando a una última función que tuvo lugar el pasado domingo 12 de abril. El cierre deja a San Clemente sin su pantalla histórica, un lugar que fue refugio de familias y que tuvo el hito de ser el primer cine del partido de la costa argentina.

Crisis en el sector y cierres en el interior del país

El Gran Tuyú no es la única víctima de este complejo escenario económico. En la provincia de Buenos Aires, también se reportó el cese de actividades de una sala en la localidad de Villa Ramallo, sumándose a la pérdida de espacios culturales bonaerenses. Por otro lado, la provincia de Corrientes sufrió un golpe similar con el cierre de los Cines de la Costa en la capital provincial, una sala que se encontraba en una ubicación privilegiada frente al río y que también confirmó su despedida definitiva.

Las estadísticas del sector explican, en parte, el fenómeno detrás de las persianas bajas. Según datos recientes, la asistencia a los cines experimentó una caída superior al 27% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ni siquiera las promociones agresivas o los descuentos lograron revertir una tendencia donde el consumo cultural se ve relegado frente a la pérdida del poder adquisitivo y a la incorporación de las plataformas de streaming en la vida cotidiana. Para muchas de estas salas, que operaban con márgenes ajustados para mantener precios accesibles, la caída en el volumen de espectadores terminó por volver insostenible el mantenimiento de los proyectores encendidos.