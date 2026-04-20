Aparecen oportunidades en tecnología: equipos nuevos con rebajas de hasta 50% y planes de pago flexible, accesibles para todos los segmentos

Los supermercados Carrefour y Coto pusieron primera en abril de 2026 con promociones en celulares que alcanzan hasta 50% de descuento. Las dos cadenas ofrecen además opciones de financiación en cuotas sin interés.

La movida permite acceder a equipos nuevos de distintas marcas y gamas a precios muy por debajo del mercado tradicional. Las ofertas arrancan en modelos económicos desde $200.000 y trepan hasta equipos de gama alta que superan el millón de pesos.

La posibilidad de adquirirlos en cuotas sin interés facilita el acceso a tecnología de última generación sin que el presupuesto familiar sufra un golpe de una sola vez. Cada cadena tiene su estrategia: Carrefour apuesta fuerte a la financiación, mientras Coto premia el pago al contado.

Qué celulares ofrece Carrefour con descuentos de hasta 50%

Carrefour desplegó una batería de celulares en promoción a través de su plataforma online. Los descuentos varían según el modelo, con rebajas que llegan hasta 50% en algunos equipos.

Hay un dato clave a tener en cuenta: ciertos modelos de iPhone se venden bajo la modalidad "solo envío". Esto significa que, aunque aparecen en el sitio web de Carrefour, la venta y entrega corren por cuenta de terceros que usan la plataforma del supermercado.

Esta diferencia es importante porque las políticas de garantía y devolución pueden variar respecto a los productos que Carrefour comercializa directamente.

Los modelos con descuentos más jugosos son:

Motorola G15 (256GB): Tiene un 14% de descuento y baja a $299.000. Se puede pagar en 3 cuotas sin interés.

Motorola G84 (256GB): Cuenta con 23% de descuento y un precio de $609.310 , pero solo está disponible para envío.

, pero solo está disponible para envío. Tecno Spark 30 Pro: Ofrece un 30% de descuento, con un valor final de $399.999 y opción de 3 cuotas sin interés.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro (512GB): Con un 55% de descuento, su precio es de $841.000. Solo se vende bajo modalidad de envío.

iPhone 15 (128GB): Presenta un 50% de descuento, con un valor de $1.763.076. También exclusivo para envío.

La estrategia de Carrefour pasa por ofrecer financiación accesible. Varios modelos pueden pagarse en 3 cuotas sin interés, lo que permite escalonar el gasto sin perder el beneficio del descuento.

Cómo son las ofertas de celulares en Supermercados Coto

Supermercados Coto se sumó a las promociones de abril con descuentos de hasta 20% en celulares. Pero hay una particularidad que marca la diferencia: las rebajas aplican solo para pagos en un solo contado.

Quienes elijan financiar en cuotas no accederán a los descuentos anunciados. El precio final corresponderá al valor completo del equipo, sin ninguna rebaja.

La estrategia de Coto apunta a fomentar las compras inmediatas, ofreciendo ahorros significativos para quienes pueden desembolsar el monto total de una vez.

Estas promociones están dirigidas principalmente a los miembros de la comunidad Coto. Los clientes deben estar registrados en el programa para acceder a los beneficios anunciados.

El tope de descuento en 20% puede parecer más conservador que el de Carrefour. Sin embargo, para quienes cuentan con liquidez y pueden pagar al contado, representa una oportunidad concreta de ahorro.

Qué tener en cuenta antes de comprar un celular en supermercados

Al aprovechar estas ofertas, hay varios aspectos clave para garantizar una compra satisfactoria. El primero es comparar precios entre diferentes plataformas y tiendas físicas.

Algunos descuentos pueden lucir espectaculares a simple vista, pero conviene verificar si el precio final realmente está por debajo del mercado. Una búsqueda rápida en otras tiendas puede revelar si la oferta es genuina o si el precio de lista estaba inflado.

Otro punto relevante es chequear si el equipo se comercializa directamente por el supermercado o a través de terceros. Como ocurre con algunos modelos en Carrefour, la modalidad "solo envío" puede implicar condiciones diferentes.

Las condiciones de financiación también merecen análisis. Mientras Carrefour ofrece cuotas sin interés en varios modelos, Coto limita los descuentos a pagos al contado.

Quienes prefieren financiar deben evaluar si el ahorro justifica el pago inmediato. En algunos casos, puede convenir optar por cuotas aunque esto implique perder el beneficio del descuento.

Es recomendable revisar las políticas de garantía y devolución de cada supermercado. Algunos equipos adquiridos bajo modalidades especiales pueden tener condiciones diferentes en cuanto a cambios o devoluciones.

Informarse antes de finalizar la compra puede evitar dolores de cabeza posteriores. Leer la letra chica nunca está de más, especialmente en compras de montos elevados.

En un contexto económico donde el consumo aún no muestra una recuperación sostenida, estas promociones representan una ventana para acceder a tecnología de calidad a precios más accesibles. Las ofertas de Carrefour y Coto en celulares permiten renovar equipos sin descalabrar las finanzas personales.