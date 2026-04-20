Tu celular usado vale más: Samsung inaugura su semana del Plan Canje

En la semana del Día de la Tierra, Samsung ofrece un reintegro de hasta $300.000 utilizando Plan Canje para la compra de un Galaxy A56 5G o Galaxy A36 5G

Del 20 al 26 de abril, Samsung ofrece un reintegro de hasta $300.000 para la compra de Galaxy A56 5G y A36 5G. Este podrá obtenerse mediante la posibilidad de Plan Canje EcoCambio, que permite entregar tu equipo usado de cualquier marca, incluso si tiene la pantalla rota.

Esta iniciativa no solo representa un beneficio económico para el bolsillo del consumidor, sino que también refuerza el compromiso de Samsung con la sustentabilidad en una fecha clave para la conciencia ecológica como el Día Mundial de la Tierra, que se celebra el 22 de abril. Plan Canje EcoCambio fomenta la reutilización de dispositivos que suelen terminar como residuos electrónicos y permite que estos sean reinsertados en un circuito de disposición responsable o reacondicionamiento.

A este beneficio exclusivo se suman más beneficios de Samsung para la compra de estos dispositivos: descuento del 10% en la compra del Galaxy A56 5G y reparación de pantalla gratis durante los primeros 12 meses, y descuento extra del 15% por pago al contado en ambos modelos.

Del 20 al 26 de abril, Samsung ofrece un reintegro de hasta $300.000 para la compra de Galaxy A56 5G y A36 5G

¿Qué trae la Serie A de Samsung?

Galaxy A56 5G y A36 5G integran las principales funciones de inteligencia artificial de Samsung, un sólido rendimiento y cámaras de alta resolución, convirtiéndose en una alternativa ideal para aquellos que busquen renovar su celular con una alternativa más económica a la Serie S de Samsung.

Los Galaxy A56 5G y A36 5G de Samsung democratizan las mejores funciones de IA de la gama más premium de la marca con novedades en la Serie A como Circle to Search (Marcar para Buscar) y funciones para editar fotos como Best Face (Mejor Rostro), Object Eraser (Borrador de Objetos) y Filters (Filtros). Además, Galaxy A56 5G también mejora la función Nightography en su cámara, con el Modo de Low Noise que llega a la cámara selfie de 12 MP.

Con hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y One UI, y seis años de actualizaciones de seguridad, la serie Galaxy A refuerza aún más su durabilidad. Estas actualizaciones añaden soporte adicional para optimizar el ciclo de vida del dispositivo, asegurando que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia fluida y confiable durante los próximos años.

Galaxy A56 5G y A36 5G integran las principales funciones de inteligencia artificial de Samsung

¿Qué es el Plan Canje EcoCambio y cómo funciona?

El programa Plan Canje EcoCambio se posiciona como la herramienta clave para quienes buscan renovar sus equipos de manera sostenible. A través del mismo, los interesados pueden entregar sus dispositivos usados, ya sea de Samsung o de cualquier otra marca, como parte de pago -incluyendo smartphones, computadoras, relojes, tablets, heladeras, lavarropas, TVs, monitores y barras de sonido- para obtener un beneficio exclusivo en la adquisición de un nuevo modelo Samsung.

Los usuarios que busquen realizar un canje de cualquiera de estos productos deberán iniciar la gestión de compra mediante la tienda online de Samsung Argentina y seguir los siguientes pasos:

Elegir el producto a comprar, corroborando que esté disponible dentro del programa.

Seleccionar el equipo que se va a entregar como forma de pago (el sistema permitirá indicar la condición de funcionamiento del equipo que se entrega y el monto a reintegrar por ese equipo) y concretar la compra.

Una vez que se reciba el producto, un representante de Samsung se contactará para avanzar con el proceso y coordinar la recepción del producto que se entrega en parte de pago.

Siempre que el estado del equipo coincida con lo declarado, el usuario recibirá su reintegro en el mismo medio de pago utilizado, entre 10 y 15 días posteriores a la compra.

La semana del Plan Canje de Samsung se consolida como la oportunidad perfecta para dar el salto a los últimos modelos Serie A de la marca. Al combinar beneficios exclusivos con un compromiso por la sustentabilidad, Samsung facilita el acceso a tecnología de punta y promueve un consumo responsable.

Para más información, visitá shop.samsung.com/ar/semana-del-plan-canje.