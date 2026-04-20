Trump anuncia que firmará un acuerdo con Irán esta noche en medio de versiones cruzadas

Mientras crecen los rumores sobre la cumbre en Islamabad, se espera que altos funcionarios definan detalles clave que impactan la economía global

Donald Trump anunció este lunes que Estados Unidos firmará un acuerdo con Irán en las próximas horas. La ceremonia se realizaría en Islamabad, capital de Pakistán, en un contexto de alta tensión internacional y negociaciones diplomáticas contrarreloj.

El presidente estadounidense aseguró ante la cadena Fox News que el entendimiento se concretará "esta noche". Según el mandatario, la delegación estadounidense ya arribó a territorio pakistaní.

La información fue replicada por la Agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, versiones contradictorias sobre el desarrollo de la cumbre generan dudas sobre la concreción efectiva del acuerdo.

El anuncio llega apenas horas después de que el equipo diplomático de Trump aterrizara en Islamabad para retomar el diálogo tras un primer encuentro sin resultados concluyentes realizado el 11 de abril.

El vicepresidente JD Vance encabezará la delegación estadounidense, según informó el diario New York Post. Vance arribará junto a otros funcionarios para participar en una nueva ronda de conversaciones con representantes iraníes.

Por parte de Irán, el canciller Seyed Abbas Araghchi mantuvo contactos con su par pakistaní, Mohammad Ishaq Dar. Ambos diplomáticos analizaron la situación regional y los términos del alto el fuego vigente entre Teherán y Washington, según comunicó la cancillería iraní.

Versiones cruzadas sobre la llegada de las delegaciones

A pesar del anuncio oficial de Trump, persisten versiones contradictorias sobre el desarrollo de la reunión en Islamabad.

Mientras el presidente estadounidense aseguró que la delegación ya llegó a Pakistán, fuentes citadas por la cadena CNN indicaron algo diferente. Según esas fuentes, el vicepresidente Vance partiría recién el martes desde Washington, con vistas a participar en encuentros previstos para el miércoles.

La incertidumbre también alcanza a la delegación iraní. Voceros del gobierno de Teherán no confirmaron hasta el momento su participación en esta nueva ronda de negociaciones.

Esa falta de confirmación agrega dudas sobre la concreción efectiva del acuerdo que Trump anunció para esta noche.

Las exigencias de Trump a Irán y el fantasma del cambio de régimen

En simultáneo con el avance de las negociaciones, Trump volvió a referirse públicamente a la situación interna de Irán.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario planteó la posibilidad de un cambio de régimen en el país. "Irán puede tener un gran y próspero futuro", sostuvo Trump, si sus nuevos líderes "son inteligentes".

El presidente estadounidense reiteró su postura histórica respecto al programa nuclear iraní: "Irán nunca puede tener un arma nuclear", afirmó, en línea con una de las principales exigencias de Washington en las conversaciones.

Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por el conflicto iniciado el 28 de febrero. En esa fecha, ataques conjuntos atribuidos a fuerzas israelíes y estadounidenses impactaron sobre territorio iraní.

Esa escalada bélica provocó miles de víctimas, principalmente en territorio iraní y en el Líbano. También generó fuertes repercusiones económicas a nivel global.

Las condiciones que Estados Unidos pone sobre la mesa incluyen:

Renuncia definitiva al desarrollo de armamento nuclear

Apertura de instalaciones nucleares a inspecciones internacionales

Fin del apoyo iraní a grupos militares en la región

Eventual cambio de liderazgo en Teherán

El bloqueo naval y la crisis en el estrecho de Ormuz

Uno de los principales puntos de conflicto entre ambas partes es el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre puertos iraníes.

Según Teherán, esa medida dificulta cualquier avance diplomático real. El bloqueo fue implementado tras el fracaso de la primera ronda de conversaciones realizada el 11 de abril en Islamabad.

La situación en el estrecho de Ormuz continúa siendo crítica, ya que el tránsito marítimo en esta vía clave para el comercio global de petróleo se vio afectado en las últimas horas, impactando directamente en los mercados internacionales.

El precio del petróleo registró subas superiores al 6% ante el temor de un nuevo cierre prolongado del estrecho. Esa alza refleja la preocupación de los mercados por la estabilidad del suministro energético mundial.

El estrecho de Ormuz es una arteria vital para el transporte de crudo. Por allí pasa aproximadamente un tercio del petróleo que se comercializa por vía marítima a nivel global.

Cualquier interrupción prolongada en esa zona genera ondas expansivas en los precios de la energía. Esas ondas impactan no solo en Estados Unidos e Irán, sino en economías de todo el mundo.

El impacto global del conflicto y los próximos pasos

La guerra entre Estados Unidos e Irán ha dejado miles de víctimas y generó fuertes repercusiones económicas a nivel global.

Pese a las tensiones, Trump se mostró dispuesto a avanzar en un diálogo directo con autoridades iraníes si las condiciones lo permiten. "No tengo ningún problema en reunirme con ellos", afirmó el mandatario.

Sin embargo, el presidente estadounidense dejó en claro que cualquier acuerdo estará condicionado a la renuncia de Irán a desarrollar armamento nuclear.

La posible firma de un acuerdo en las próximas horas aparece así como un punto de inflexión en un conflicto que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

El desenlace aún es incierto. Las versiones contradictorias sobre la llegada de las delegaciones y la falta de confirmación iraní agregan elementos de duda sobre lo que realmente ocurrirá esta noche en Islamabad.