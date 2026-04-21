Gianinna contó ante los jueces detalles del entorno en la última etapa de su padre, los cuidados recibidos y cómo fue el deterioro final

La tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se desarrolló este martes con una jornada atravesada por testimonios, audios y planteos de las partes. La declaración de Gianinna Maradona, una de las hijas del exfutbolista, concentró la atención del debate oral.

La audiencia comenzó poco después de las 10, en el inicio de la segunda semana del proceso. Antes de que declarara, un defensor solicitó que los hijos del exjugador no prestaran testimonio bajo juramento, al sostener que podrían autoincriminarse en relación con el cuidado de su padre. El planteo fue rechazado por el tribunal, que resolvió mantenerlos en calidad de testigos, aunque limitó el alcance de los interrogatorios de la defensa para evitar preguntas de carácter imputativo.

En las primeras horas de la jornada, los fiscales exhibieron audios y mensajes atribuidos al neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados. El objetivo fue señalar contradicciones en torno a su rol en la atención médica de Maradona durante la internación domiciliaria. En uno de los audios difundidos, se lo escucha referirse a la posibilidad de que el paciente muriera y a la necesidad de mantener documentación ordenada.

Luque pidió declarar nuevamente para contextualizar ese material. Afirmó que su vínculo con el paciente había cambiado tras la operación por un hematoma subdural y sostuvo que, desde entonces, la familia había asumido un rol más activo. También señaló que el exfutbolista atravesaba períodos variables vinculados a problemas de consumo y que, en ese contexto, se respetaba su autonomía.

El testimonio de Gianinna: cómo encontró a su padre en su cumpleaños 60

Luego llegó la declaración de Gianinna Maradona. En su testimonio, situó el deterioro de la salud de su padre en octubre de 2020. Relató que lo veía desorientado, con dificultades para caminar e interactuar, y que no obtenía respuestas precisas sobre su estado cuando consultaba al entorno médico.

La hija del exjugador también recordó el cumpleaños número 60 de Maradona. Según describió, lo encontró en el parque de su casa, con la mirada perdida. Indicó que su hijo le mostró una remera con su imagen y que él no se reconoció. En ese contexto, expresó que había manifestado su preocupación por el estado de salud.

En relación con la intervención quirúrgica, señaló que acompañó a su padre durante el traslado a la Clínica Olivos, donde fue operado. Indicó que la cirugía se desarrolló sin complicaciones y que, posteriormente, se abrió una discusión sobre el tipo de tratamiento a seguir tras el alta médica. En ese marco, mencionó que se les presentaron distintas opciones, entre ellas la internación domiciliaria, que finalmente fue elegida.

Durante su declaración, Gianinna afirmó que esa decisión estuvo influenciada por recomendaciones médicas. Sostuvo que se les había asegurado que el tratamiento en el domicilio contaría con controles y equipamiento adecuados.

Las condiciones de la internación domiciliaria que denunció la hija de Maradona

Al referirse a la vivienda donde se llevó adelante la internación, describió condiciones que, según su relato, no se correspondían con lo prometido. Indicó que la habitación asignada no tenía baño cercano ni condiciones adecuadas, y que no había equipamiento médico como monitores o desfibriladores. También señaló que no observó la presencia permanente de una ambulancia, pese a que había sido anunciada.

En otro tramo de su testimonio, se refirió a la evolución del estado de salud durante los días previos al fallecimiento. Mencionó que, tras una primera semana que consideró estable, comenzó a notar un empeoramiento. Recordó visitas en las que su padre no salía de la habitación y señaló que en una ocasión les pidieron que se retiraran para respetar su espacio.

La declaración incluyó también referencias a su vínculo con los profesionales imputados, entre ellos la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Según explicó, comenzó a interactuar con ellos en los días previos a la internación y durante la etapa posterior a la cirugía.

El dramático relato del 25 de noviembre: el día que murió Diego

Uno de los momentos más extensos de su relato estuvo dedicado al 25 de noviembre de 2020, día del fallecimiento. Gianinna contó que recibió un llamado telefónico en el que le informaron que su padre se había descompensado. Indicó que