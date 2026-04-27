En una original movida publicitaria, referentes del deporte ayudan a repensar cómo La Segunda Seguros aporta equilibrio a la vida diaria

La cultura de la hiperexigencia y la autogestión le está pasando factura a los argentinos: actualmente, viven con una carga mental constante, sintiendo que deben saber de finanzas, salud y previsión para "poder con todo". Así lo confirma un reciente estudio de la consultora La Dupla basado en encuestas a jóvenes entre 18 y 35 años. Esa autogestión permanente tiene un costo: la capacidad de relajarse y disfrutar se limita cada vez más.

Es por eso que La Segunda Seguros lanza su nueva campaña con Manu Ginóbili y Paula Pareto como protagonistas. Por tercera vez consecutiva, la dupla de deportistas se pone al frente de una estrategia publicitaria que tiene un objetivo ambicioso: transformar la percepción del seguro en Argentina. Y apunta a posicionar a la compañía como un aliado de paz mental en un contexto donde la carga agobia especialmente a los jóvenes argentinos.

La campaña fue producida nuevamente por Virgen Films: "Con La Segunda Seguros, nada te saca la calma". Con la participación de Manu Ginóbili y Paula Pareto, embajadores de la empresa, la marca apunta a conectar con una audiencia que ya no busca solo un producto, sino una solución que le permita "soltar" y recuperar la fluidez en su vida diaria.

"El brief de la campaña nace de una escucha activa a la sociedad en general, en particular a las nuevas generaciones, las cuáles perciben los seguros más como una obligación que cómo una elección", expresó Martín Faicht, jefe de Marketing, Comunicación y CX de La Segunda Seguros.

De la carga mental al bienestar real

La estrategia creativa se sumerge en el mundo de la ficción para exagerar situaciones de riesgo cotidiano: cuando contás con el respaldo de una aseguradora líder, incluso los imprevistos más estresantes se convierten en anécdotas menores.

Diego Peskins, director de Virgen Films, explicó la premisa: "En tiempos donde todo el mundo está nervioso, preocupado por las cosas, La Segunda te tacha un problema de la lista. Ese es el mensaje principal de la campaña que luego la llevamos al extremo".

La Segunda Seguros lanza su nueva campaña con Manu Ginóbili y Paula Pareto como protagonistas

Y llevó el concepto al extremo: "Ninguna situación por más grave que sea, como un alien o un ovni, te va a alterar".

La ficción funciona como vehículo. Las piezas muestran escenarios imposibles donde Ginóbili y Pareto mantienen la calma absoluta. El mensaje de fondo: si ellos pueden estar tranquilos ante lo inverosímil, vos podés estarlo ante los imprevistos reales de la vida

La elección de los embajadores: confianza y orgullo nacional

La elección de Manu y la Peque responde a una estrategia clara. Ambos deportistas evocan el orgullo argentino y representan valores fundamentales: honestidad, transparencia y éxito basado en el esfuerzo sano.

Como dupla creativa en los comerciales, funcionan como un respaldo de confianza que ayuda a bajar la guardia en un entorno de incertidumbre.

"Esta es la tercera vez que trabajamos con Manu y la Peque y ellos se involucran tanto en la campaña que finalmente terminan mejorando los chistes", señaló Peskins.

El director de Virgen Films destacó la química entre ambos: "Los guiños que se hacen entre sí muestran el buen vínculo que construyeron entre ellos, la admiración mutua que se tienen y la entrega a la hora de grabar hace que el producto final sea espectacular".

Esa complicidad no es actuada. Se percibe en pantalla y genera empatía con la audiencia.

Del seguro como obligación al seguro como bienestar

Con esta campaña, La Segunda rompe ese paradigma posicionándose como la marca que entiende la vida cotidiana y ofrece paz mental, no solo cobertura.

"Lo que las personas anhelan hoy es contención para que la vida fluya sin miedo ni sobresaltos", señaló Faicht. La propuesta es ocuparse de los imprevistos para que las personas dejen de lado la presión de la autogestión total.

La confianza no es un concepto abstracto en este planteo. Es un motor de bienestar concreto. Al delegar la gestión del riesgo en la aseguradora, el cliente recupera energía mental para dedicarla a lo que realmente importa.

"Buscamos mostrar que la verdadera tranquilidad no es que no pase nada, sino saber que si algo pasa, estás en las mejores manos", concluyó Faicht.