El álbum Panini del Mundial 2026 ya está disponible. Un cálculo sobre su colección completa generó debate por el costo estimado en Argentina

La empresa Panini lanzó el álbum oficial de figuritas del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La edición presenta una ampliación en cantidad de páginas y cromos respecto de colecciones anteriores, en línea con el formato de una Copa del Mundo que también tendrá más selecciones participantes.

Según la información difundida, el álbum cuenta con 112 páginas y un total de 980 figuritas. En Argentina, cada paquete incluye siete unidades y tiene un precio de $2.000. A partir de estos datos, comenzaron a circular estimaciones sobre el costo total necesario para completar la colección.

Características del álbum del Mundial 2026

El nuevo álbum oficial incorpora un volumen mayor de contenido en comparación con ediciones previas. La cifra de 980 figuritas lo posiciona como el más extenso dentro de la línea de productos vinculados a la Copa del Mundo. Esta ampliación responde a la inclusión de más selecciones, jugadores y secciones temáticas.

El formato de comercialización se mantiene sin cambios: los cromos se venden en sobres cerrados, con una cantidad fija por paquete. Como ocurre en este tipo de productos, la distribución de figuritas es aleatoria, lo que implica que pueden repetirse a medida que se adquieren más sobres.

Precio de los paquetes en Argentina

En el mercado argentino, el precio de referencia informado para cada paquete es de $2.000. Con siete figuritas por sobre, esto establece una relación directa entre cantidad adquirida y gasto total.

A partir de ese valor unitario, distintos usuarios comenzaron a realizar cálculos para estimar cuánto dinero sería necesario invertir para completar el álbum en su totalidad.

El cálculo teórico sin repetidas

Uno de los escenarios planteados considera una situación ideal en la que cada paquete contiene figuritas diferentes, sin repeticiones. Bajo esa hipótesis, completar las 980 figuritas requeriría la compra de 140 paquetes.

El cálculo surge de dividir el total de figuritas por la cantidad incluida en cada sobre (980 ÷ 7 = 140). En términos económicos, esto equivale a un gasto de $280.000.

Este escenario funciona como referencia mínima teórica. Sin embargo, no refleja el comportamiento real del sistema de distribución, donde las repeticiones son parte del proceso de colección.

Estimación estadística del costo real

El streamer Javier de los Santos, del canal Pampa y Vida, realizó un cálculo basado en probabilidades para estimar el costo real de completar el álbum sin intercambio de figuritas.

El análisis parte de un supuesto estadístico: todas las figuritas tienen la misma probabilidad de aparecer, sin categorías más difíciles o menos frecuentes. Bajo esta premisa, el proceso de completar el álbum se asemeja al denominado "problema del coleccionista de cupones", un modelo matemático que describe cuántas muestras se necesitan para obtener un conjunto completo de elementos aleatorios.

De acuerdo con esa estimación, completar las 980 figuritas sin recurrir a intercambios demandaría la compra aproximada de 1.050 paquetes. A un valor de $2.000 por sobre, el costo total asciende a $2.100.000.

Diferencia entre cálculo ideal y real

La distancia entre el escenario ideal ($280.000) y la proyección estadística ($2.100.000) se explica por la aparición de figuritas repetidas. A medida que el álbum se acerca a completarse, aumenta la probabilidad de obtener cromos ya adquiridos, lo que incrementa la cantidad de paquetes necesarios.

Este fenómeno es inherente al sistema de distribución aleatoria. Incluso bajo el supuesto de igualdad en la frecuencia de impresión, el número de sobres requeridos crece de manera progresiva conforme se reduce la cantidad de figuritas faltantes.

Factores que inciden en el costo final

Aunque el cálculo difundido se basa en condiciones teóricas, en la práctica existen variables que pueden modificar el gasto necesario para completar la colección:

Intercambio de figuritas : el canje entre coleccionistas reduce la necesidad de comprar nuevos paquetes.

: el canje entre coleccionistas reduce la necesidad de comprar nuevos paquetes. Compra directa de faltantes : algunos puntos de venta ofrecen figuritas individuales, lo que permite completar espacios específicos.

: algunos puntos de venta ofrecen figuritas individuales, lo que permite completar espacios específicos. Distribución no uniforme : en ciertas ediciones, algunas figuritas pueden tener menor disponibilidad, lo que impacta en el costo.

: en ciertas ediciones, algunas figuritas pueden tener menor disponibilidad, lo que impacta en el costo. Promociones o descuentos: campañas comerciales pueden alterar el precio por paquete.

Estas variables no fueron consideradas en el cálculo estadístico presentado, que se enfoca exclusivamente en la compra de sobres sin estrategias adicionales.

Repercusión del cálculo en redes

La estimación realizada por Javier de los Santos generó circulación en redes sociales, donde usuarios replicaron y debatieron los números. El contraste entre el costo mínimo teórico y el valor estimado en condiciones reales impulsó la discusión sobre el precio de completar el álbum.

El tema también reactivó el interés por los mecanismos de colección, particularmente en el contexto de un Mundial que amplía su formato y su volumen de contenidos.

Contexto del Mundial 2026

El Mundial 2026 será la primera edición organizada de manera conjunta por tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Además, marcará la expansión del torneo a 48 selecciones, lo que impacta directamente en la cantidad de jugadores y equipos incluidos en el álbum oficial.

Este cambio estructural explica, en parte, el aumento en la cantidad de figuritas y páginas respecto de ediciones anteriores.