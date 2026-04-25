Furor por Miniso en Argentina: qué vende y precios

El regreso de Miniso a la Argentina se convirtió en el evento comercial más comentado de la semana, marcando un hito en el retail local con su apertura en el corazón de la City porteña. Tras un intento previo en 2019 que fue interrumpido por la pandemia, la marca asiática de diseño y "lifestyle" volvió con un plan de inversión de 50 millones de dólares. La expectativa fue tal que cientos de personas formaron filas desde temprano para conocer el nuevo local, atraídos por la promesa de diseño minimalista y productos virales que son tendencia en redes sociales.

Este lanzamiento en la peatonal Florida 643 no es solo una apertura aislada, sino la punta de lanza de una expansión que proyecta abrir 100 sucursales en los próximos cinco años. La firma busca conquistar al público joven y a los amantes de la cultura pop asiática mediante una rotación constante de mercadería y precios competitivos para el mercado interno. Con una superficie de más de 360 metros cuadrados, la tienda ofrece una experiencia inmersiva que ya planea replicarse en el DOT Baires Shopping y el Unicenter antes de que termine el primer semestre del año.

El éxito inmediato de la tienda reside en su capacidad para combinar utilidad cotidiana con coleccionismo. La marca no solo vende artículos para el hogar, sino que basa gran parte de su atractivo en licencias oficiales de renombre mundial. Desde accesorios tecnológicos hasta papelería creativa, cada rincón del establecimiento está diseñado para fomentar el consumo de "impulso", con una estética cuidada que diferencia a sus productos de los bazares tradicionales, posicionándose como una alternativa accesible dentro del segmento de diseño.

Miniso Argetnina: qué productos ofrece y cuáles son sus precios

El catálogo de Miniso en Argentina es sumamente amplio, superando los 5.000 artículos que rotan periódicamente. Entre los rubros más buscados se encuentran los peluches, la papelería, los accesorios de belleza y los gadgets tecnológicos. Sin embargo, el gran imán para los consumidores son las franquicias. Los fanáticos pueden encontrar productos exclusivos de Harry Potter, Lilo & Stitch, Hello Kitty, Snoopy, Marvel y hasta One Piece, que van desde tazas y libretas hasta auriculares y almohadones de viaje.

En cuanto a los valores, la cadena implementó una estrategia de precios escalonados que busca ser inclusiva. Los artículos más económicos, como biromes o accesorios pequeños de papelería, arrancan en los $1.900. En el segmento intermedio se ubican los peluches virales -como el famoso pingüino de la marca- que rondan los $17.900, y los llaveros 3D con charms que se consiguen por $19.900. Para quienes buscan tecnología o ítems de mayor porte, los precios pueden llegar hasta los $69.900, valor que alcanzan algunos modelos de mochilas temáticas o auriculares especializados de licencias premium.

Dónde están los locales y cómo sigue el plan de expansión

La tienda insignia de Florida 643 es actualmente el epicentro del furor, pero el mapa de Miniso en el país se ampliará rápidamente durante mayo y junio de 2026. El próximo gran paso es la inauguración en el DOT Baires Shopping, donde se instalará un local de gran formato de 500 metros cuadrados. A este le seguirán aperturas confirmadas en Unicenter, Palmas del Pilar y Plaza Oeste, además de locaciones estratégicas en aeropuertos y centros comerciales de las principales provincias del país.

El objetivo de la compañía es consolidar una red federal que no solo se limite al Área Metropolitana de Buenos Aires. El plan de expansión contempla llegar a las calles comerciales de mayor tránsito en ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza, buscando capitalizar la fidelidad de los "Miniso Lovers" en todo el territorio nacional. Con una facturación global que supera los 2.400 millones de dólares, la marca apuesta fuerte a que el mercado argentino se convierta en uno de sus pilares regionales a través de esta ambiciosa apuesta por el consumo masivo y el diseño accesible.