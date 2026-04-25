Alerta máxima en EE.UU.: evacuaron a Trump de una cena tras escucharse detonaciones

El Servicio Secreto irrumpió en medio de la cena y se llevó al Presidente y la primera dama. Testigos afirman que se oyeron tres detonaciones

Agentes del Servicio Secreto evacuaron de emergencia al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El evento se desarrollaba este sábado en el Hotel Washington Hilton, en el corazón de Washington, cuando se escucharon disparos.

Trump no resultó herido, confirmó la agencia Associated Press. El presidente fue trasladado de inmediato a la Casa Blanca bajo estricto protocolo de seguridad.

"El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos líderes de Estados Unidos fueron evacuados de una cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. No parecía haber heridos de inmediato y un funcionario policial dijo que un tirador había abierto fuego", publicó la agencia.

Las detonaciones interrumpieron la velada apenas comenzaba. Los cientos de periodistas, celebridades y funcionarios que aguardaban el discurso presidencial se tiraron bajo las mesas al oír los estallidos, mientras alguien gritaba "¡Apártese!" y otros pedían a los presentes que se agacharan.

Testigos y periodistas presentes reportaron haber escuchado entre cinco y ocho detonaciones. El pánico se apoderó del salón en cuestión de segundos.

Erin Thiellman, veterana militar que asistía a la cena, presenció el momento del ataque. Había salido del salón brevemente cuando todo ocurrió. "Escuché tres disparos. Vi a un hombre caer justo detrás de mí", relató Thiellman. Su testimonio aporta detalles cruciales sobre el sospechoso.

Según describió la veterana, el atacante portaba un rifle y dos cargadores. La imagen quedó grabada en su memoria en medio del caos.

Despliegue táctico masivo en el hotel

Equipos tácticos con armas desenfundadas tomaron posición en el escenario donde Trump había estado sentado momentos antes. La respuesta fue inmediata y coordinada.

Miembros de la Guardia Nacional se desplegaron dentro del edificio. El Servicio Secreto bloqueó las puertas del salón de forma inmediata, estableciendo un perímetro de seguridad mientras evaluaban la amenaza.

Helicópteros sobrevolaban el Hotel Washington Hilton. Efectivos policiales rodearon el edificio por completo.

Se permitió a los asistentes retirarse del lugar, pero no se autorizó el reingreso. La medida buscaba evitar cualquier riesgo adicional.

Un miembro del gabinete reportó los disparos durante el evento. La cadena de comunicación funcionó según lo previsto en estos protocolos.

Trump y su gabinete fueron evacuados bajo custodia

Donald Trump fue rápidamente evacuado del lugar

El vicepresidente JD Vance también fue evacuado junto al resto del gabinete. Cada funcionario salió con su respectiva custodia asignada.

Entre los funcionarios presentes se encontraban el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Ambos formaban parte de la mesa principal del evento.

Trump y Melania fueron trasladados directamente a la Casa Blanca. El operativo de seguridad priorizó la evacuación del presidente y la primera dama.

Un funcionario de las fuerzas del orden confirmó que hubo un tirador en el lugar. Los detalles sobre su identidad y motivación no fueron revelados de forma inmediata.

El Servicio Secreto informó que el presunto autor fue detenido. La operación concluyó sin heridos entre los asistentes o el personal de seguridad.

La reacción de Trump desde Truth Social

El mensaje de Trump. Dijo que el 'tirador fue detenido'

Minutos después del incidente, Trump se pronunció a través de Truth Social. Su mensaje buscaba transmitir calma y reconocimiento al trabajo de seguridad.

"Toda una velada en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía", escribió el mandatario.

Trump explicó su postura sobre la continuidad del evento. "El tirador fue detenido y recomendé que 'el show continúe', pero me guiaré enteramente por lo que decidan las fuerzas del orden".

"Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la velada será muy diferente a lo planeado y simplemente tendremos que repetirla", agregó el presidente desde su red social.

Un evento cargado de simbolismo y tensión previa

Era la primera vez que Trump asistía a la cena de corresponsales como presidente en su segundo mandato. No había concurrido durante su primer período ni en el primer año del actual.

El mandatario había llegado al salón subterráneo del Washington Hilton al son de "Hail to the Chief". Saludó a periodistas en el estrado, deteniéndose a elogiar a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Como entretenimiento central de la noche, la asociación había contratado al mentalista Oz Pearlman. El programa quedó suspendido tras el ataque.

La cena reunía esta noche a figuras de primer nivel. Junto a Trump y su gabinete, asistían periodistas de los principales medios del país, celebridades y hasta Triumph, el Perro Cómico Insultante.

Varias organizaciones de noticias habían invitado a funcionarios de la administración como sus acompañantes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, asistió como invitado del New York Post.

El secretario del Interior, Doug Burgum, y Marco Rubio fueron invitados de NBC. La presencia de tantos funcionarios de alto rango convirtió al evento en un objetivo de alta sensibilidad.

Polémica previa y tensión entre prensa y gobierno

El evento ya había generado polémica antes de comenzar. Casi 500 periodistas retirados firmaron una petición pidiendo a la asociación que se opusiera públicamente a los intentos de Trump de restringir la libertad de prensa.

Unas pocas decenas de manifestantes se concentraron frente al hotel antes del evento. Uno vestía un uniforme de prisión con una máscara de Pete Hegseth y guantes rojos.

Otro portaba un cartel que decía "El periodismo ha muerto". Las protestas reflejaban la tensión entre sectores de la prensa y la administración actual.

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, la periodista de CBS News Weijia Jiang, había reconocido la tensa relación con la administración. Al dar la bienvenida a los asistentes, agradeció a Leavitt "por todo lo que su equipo hace para trabajar con nosotros cada día, les guste o no".

Antes de la cena, Jiang había defendido la importancia del vínculo entre la prensa y la Casa Blanca. "No creo que la gente se dé cuenta de lo estrechamente que trabajamos con la Casa Blanca", dijo en C-Span.

"La relación es importante. Puede ser complicada. Puede ser intensa. Pero es sólida", concluyó la presidenta de la asociación horas antes del ataque que marcaría esta edición de la cena anual.