Nueva imagen para el Planetario: cómo quedará tras la remodelación

El gobierno porteño anunció un plan de mejoras para el icónico edificio de Palermo, con tecnología moderna de mayor rendimiento y durabilidad

El Planetario Galileo Galilei, la icónica "nave espacial" que descansa en los bosques de Palermo, se prepara para lucir una imagen renovada. En el marco de su 60° aniversario, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció y comenzó la ejecución de un plan de modernización integral de su sistema de iluminación exterior, que permitirá al edificio interactuar con los vecinos a través de efectos visuales de última generación.

La obra contempla el reemplazo de 390 luminarias distribuidas estratégicamente: 360 en la cúpula semiesférica y 30 en las bases de apoyo que sostienen la estructura. El trabajo es artesanal y de altura, con cuadrillas especializadas que trepan el edificio para cambiar cada foco individualmente por unidades de tecnología LED de alto rendimiento y mayor durabilidad.

Según explicó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público, esta puesta en valor busca que el Planetario siga siendo protagonista de la noche porteña. La gran novedad es la incorporación de un sistema de telegestión, que permite programar y controlar las luces de forma remota para generar escenas dinámicas. Por ejemplo, el nuevo equipamiento permitirá reproducir las fases de la luna directamente sobre la superficie del edificio, logrando un efecto visual sin precedentes en la zona de Palermo.

El Planetario porteño tendrá una renovada iluminación que permitirán programar distintos efectos

Modernización del Planetario: miles de colores sobre la cúpula

El nuevo sistema utiliza tecnología RGBW (Rojo, Verde, Azul y Blanco, por sus siglas en inglés). A diferencia de la iluminación convencional, esta combinación de canales permite crear cientos de miles de tonalidades con una calidad cromática superior. Esto es fundamental para que el Planetario se integre al circuito de monumentos que cambian de color para acompañar efemérides, homenajes o fechas solidarias, tal como ocurre con el Obelisco o la Floralis Genérica.

Además de la estética, la modernización apunta a la eficiencia. Las luminarias anteriores presentaban un desgaste natural por el paso del tiempo, lo que afectaba la potencia y la claridad de los colores. Con el nuevo equipo, el consumo energético se reduce mientras que la capacidad de generar movimiento y graduaciones lumínicas aumenta exponencialmente.

Planetario: Un centro de divulgación con 60 años de historia

Inaugurado en diciembre de 1966, el Galileo Galilei se consolida como el principal centro de divulgación astronómica del país. El edificio, que cuenta con cinco pisos, no solo es famoso por su cúpula de 20 metros de diámetro donde se proyectan casi 9.000 estrellas y planetas, sino también por albergar un museo y una valiosa colección de meteoritos.

Esta renovación se suma a otras intervenciones recientes en la Ciudad, como la iluminación decorativa de la Torre de la Ciudad en el sur porteño y las mejoras en el Teatro Colón. El objetivo final es consolidar un sistema de hitos urbanos que, a través de la luz, refuercen la identidad nocturna de Buenos Aires y pongan en valor su patrimonio arquitectónico de cara a las próximas décadas.