El sindicalista estaba en una lujosa torre en Libertador junto a la joven que luego apareció corriendo semidesnuda por la calle

Facundo Moyano habló este lunes por primera vez desde el episodio que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien el pasado 4 de agosto fue encontrada corriendo semidesnuda por las calles de Barrancas de Belgrano. El sindicalista fue imputado por el hecho y tiene una restricción que le impide acercarse a la joven.

Durante una entrevista con Rodolfo Barili en Telefe Noticias, Moyano se mostró incómodo cuando el periodista le preguntó cómo paga el departamento que ocupa sobre Avenida del Libertador al 5400. El dirigente cuestionó la relevancia de la consulta y sostuvo que ese aspecto de su vida personal no tiene relación con la causa judicial que lo involucra.

El intercambio comenzó cuando Barili consultó al exdiputado sobre su situación habitacional y sus ingresos, en relación con su trayectoria pública y sindical.

La respuesta de Facundo Moyano cuando le preguntaron por el departamento

"Tu vida ha sido el gremialismo, la vida pública, como diputado, y vivís en una torre importante. ¿Cómo hacés para vivir?", lanzó el periodista.

Moyano respondió de manera breve: "Obviamente lo pago con mi sueldo. ¿Cuál es el problema?".

Ante la repregunta sobre cuáles son sus ingresos, el sindicalista mostró su incomodidad y buscó llevar nuevamente la conversación hacia el episodio por el que fue imputado.

"No, pará. Dejamos de hablar de los temas de los cuales estamos hablando", respondió.

Barili explicó que la pregunta estaba relacionada con su trayectoria pública, pero Moyano rechazó brindar información sobre su vivienda y cuestionó por qué debía explicar cuánto paga por el departamento.

"¿Hay algún tipo de acusación respecto a eso? ¿Tengo que dar algún tipo de explicación por esto? Yo no quiero decir dónde vivo. Hasta por una cuestión de seguridad no quiero decir dónde vivo. ¿Por qué te tengo que decir cuánto pago yo de alquiler? ¿Por qué te tengo que decir si es prestado?".

Quiénes serían los dueños del departamento donde estaba Facundo Moyano

Luego del escándalo, justamente, la atención se posó sobre quiénes serían los dueños del departamento donde estaba Facundo Moyano, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

En ese contexto, días atrás la periodista Natalia Volosin durante el programa Ronda de Investigación, donde aseguró haber reconstruido datos sobre la titularidad del inmueble. Al presentar la información, Volosin contextualizó primero el expediente judicial y remarcó que "estamos ante un caso de presunta violencia de género", en referencia al episodio ocurrido durante la madrugada, cuando una joven fue encontrada corriendo desnuda o semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano tras salir, presuntamente, del edificio donde vive Moyano.

Según explicó, la mujer "aparentemente manifiesta que salía de ahí, que había estado varios días consumiendo estupefacientes o sustancias y aparentemente manifiesta que estaba de algún modo privada de su libertad", lo que dio origen a la intervención de la Policía, el SAME y la Justicia.

La periodista señaló que, paralelamente a la investigación penal, logró acceder a información sobre la propiedad del inmueble.

"Mientras venía para acá me fui encontrando con alguna información exclusiva, importante. Yo diría que en algún punto una pequeña bomba, vinculada no ya al caso de violencia, al que por supuesto vamos a hablar, sino al propio Facundo Moyano y al departamento en el que vive, que no sería de él", afirmó.

De acuerdo con la periodista, el departamento no estaría registrado a nombre del exdiputado, sino de una sociedad denominada Toit S.R.L. Según indicó, esa empresa fue constituida en 2018 y tiene como socias a Sonia María Caputo y Marina Caputo.

"Toit S.R.L. es una sociedad que fue creada por, en 2018, Sonia María Caputo y Marina Caputo", sostuvo durante la emisión del programa.

La periodista también explicó el parentesco de una de las integrantes de la firma. "¿Quién es Sonia María Caputo? Es la hija de Nicolás Caputo, empresario de la construcción, con negocios con el Gobierno Nacional, en su momento el amigo íntimo de Mauricio Macri", señaló.

A partir de esa información, concluyó: "Su hija sería la propietaria, a través de una sociedad del departamento en el que reside Facundo Moyano, en el que habría ocurrido este hecho de violencia".

Además, la periodista recordó antecedentes empresariales que, según indicó, vincularon en el pasado a Nicolás Caputo con personas cercanas al entorno sindical de los Moyano.

También afirmó que otros departamentos del mismo edificio pertenecerían a personas ligadas al ámbito político y empresarial, entre ellas Nicolás "Nicky" Caputo y Juliana Awada. No obstante, presentó esa información como parte de una investigación periodística en desarrollo y aclaró que no forma parte de la causa judicial que investiga el episodio protagonizado por Moyano y Arizaga.

Cuánto cuesta un departamento en el edificio del escándalo

Así es uno de los departamentos del edificio donde estaban Facundo Moyano y la joven influencer

El departamento donde ocurrió el hecho que tiene como protagonista a Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano quedó bajo la mirada pública luego del episodio ocurrido durante la madrugada con la joven Candela Arizaga. El hecho se registró en la zona de Avenida del Libertador al 5414, en la esquina con Virrey Loreto, un corredor residencial donde se concentran algunos de los edificios más exclusivos de la Ciudad.

Aunque no se difundieron datos oficiales sobre el departamento, las referencias del mercado inmobiliario de inmuebles similares en el edificio permiten estimar un rango aproximado para dicha vivienda. De manera que su precio puede superar ampliamente el millón de dólares.

El inmueble se encuentra en el edificio ViewPoint, una torre ubicada sobre Avenida del Libertador que cuenta con 29 pisos, grandes balcones y amplios ventanales con vistas abiertas hacia la avenida con unidades de 3 a 5 ambientes. Por sus características, se trata de un desarrollo orientado a un público premium, con servicios como lobby de doble altura, palier privado, salón de fiestas, gimnasio, spa con sala de masajes, sauna, baño de vapor y pileta descubierta climatizada.

Avenida del Libertador es uno de los corredores residenciales más buscados de Belgrano, con edificios de categoría, seguridad permanente y unidades de grandes dimensiones.

Entre las propiedades actualmente ofrecidas en ese edificio en Zonaprop aparecen unidades de cuatro ambientes con superficies cercanas a los 170 metros cuadrados, tres dormitorios, habitaciones en suite, dos cocheras, seguridad las 24 horas y amenities.

Otra imagen de un departamento en venta en el edificio donde se encontraba Facundo Moyano

Una de esas propiedades, ubicada sobre Avenida del Libertador al 5400, se ofrece alrededor de u$s1.200.000. Cuenta con 171 metros cuadrados, tres dormitorios en suite, balcón aterrazado, cochera doble, palier privado, servicios propios de edificios premium y unas expensas que, según datos de la misma fuente, rondan 1 millón de pesos.

Otro departamento de características similares, también en la cuadra, tiene una superficie total de 172 metros cuadrados y está publicado en torno a u$s1.150.000. Entre sus prestaciones figuran vista abierta, tres dormitorios en suite, dos cocheras y seguridad permanente.

Los edificios más modernos o las torres con amenities exclusivos marcan una diferencia importante. Piscina, gimnasio, salones de usos múltiples, seguridad 24 horas y vistas abiertas son algunos de los factores que elevan el precio final.