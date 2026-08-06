Llega una marca de ropa con precios bajos y descuentos de hasta 60% para la apertura

Kiabi abrirá su primera tienda en Buenos Aires el 11 de agosto. Habrá promociones especiales por la inauguración y un plan para expandirse

Los argentinos tendrán una nueva alternativa para comprar indumentaria a precios accesibles. La cadena francesa Kiabi, especializada en moda para toda la familia, desembarcará oficialmente en el país con la apertura de su primera tienda en la Ciudad de Buenos Aires.

La inauguración estará acompañada por descuentos de hasta 60%, financiación en cuotas sin interés y un plan de crecimiento que contempla nuevas sucursales en distintas provincias durante los próximos años.

Qué es Kiabi y por qué genera tanta expectativa

Fundada en Francia en 1978, Kiabi construyó su negocio alrededor del concepto de ofrecer ropa para toda la familia con precios accesibles, diseños para el uso cotidiano y una amplia variedad de talles. La empresa comercializa prendas para mujeres, hombres, niños, bebés e incluso productos para el hogar.

En la actualidad opera 648 puntos de venta en 37 países, emplea a unas 10.000 personas y registra una facturación anual cercana a los 2.500 millones de euros, lo que la convierte en una de las principales cadenas europeas de moda familiar.

Su propuesta suele compararse con Primark, aunque mantiene una identidad propia enfocada en la moda accesible y el público familiar.

Otro de los aspectos que distingue a la marca es su política de talles inclusivos. En la línea femenina ofrece prendas desde XXS hasta 4XL, mientras que en la masculina alcanza hasta 7XL, buscando adaptarse a diferentes tipos de cuerpo.

Dónde abrirá el primer local de Kiabi y qué promociones habrá

La primera tienda de Kiabi abrirá sus puertas el 11 de agosto en Florida 313, en pleno microcentro porteño. El establecimiento contará con 1.500 metros cuadrados y reunirá toda la oferta de la compañía.

La inauguración comenzará a las 13:30 y tendrá promociones especiales durante toda la jornada:

60% de descuento para las primeras 100 personas

50% de descuento para las siguientes 50

Luego continuarán promociones del 40% y 30% según el orden de llegada

20% de descuento para todos los clientes durante el resto del día

3 y 6 cuotas sin interés con todos los bancos

Además, la apertura incluirá distintas actividades para las familias, como personalización de llaveros, fotos instantáneas con cámaras Polaroid, artistas realizando figuras con globos para los chicos, música en vivo y la presencia de influencers invitados.

Qué productos venderá la cadena francesa

La propuesta comercial de Kiabi estará enfocada en la moda cotidiana, con prendas pensadas para combinar precio, comodidad y funcionalidad.

Entre las principales categorías que ofrecerá el nuevo local figuran:

Ropa para mujer

Indumentaria masculina

Moda infantil

Prendas para bebés

Accesorios

Artículos para el hogar

La empresa también lanzará su tienda online kiabi.ar, desde donde realizará envíos a todo el país para complementar su estrategia de expansión física con un modelo omnicanal.

Qué precios tiene Kiabi en Europa y qué se puede esperar en la Argentina

Aunque Kiabi todavía no difundió los precios que tendrá en sus tiendas argentinas, el catálogo oficial de la marca en España permite tener una referencia sobre el posicionamiento que mantiene en otros mercados.

Su propuesta se basa en ofrecer prendas básicas y de uso diario a valores accesibles, uno de los principales motivos por los que suele compararse con cadenas internacionales de moda low cost.

Por ejemplo, en la tienda online de Kiabi España es posible encontrar:

Camisetas básicas lisas desde 4 euros

Remeras de algodón jersey desde 6 euros

Polos desde 7 euros

Vestidos básicos desde 7 euros, según la colección disponible

Camisetas estampadas desde 10 euros

La empresa todavía no confirmó cuánto costarán esas mismas prendas en la Argentina. Sin embargo, el objetivo anunciado para el mercado local consiste en mantener el concepto de moda accesible, adaptando los valores a la estructura de costos del país y compitiendo con otras propuestas orientadas al consumo masivo.

El plan de expansión de Kiabi en la Argentina

El desembarco en Buenos Aires representa apenas el primer paso de un proyecto mucho más amplio. La compañía, de la mano de Grupo One —el holding que impulsó el regreso de Decathlon al país—, prevé invertir entre u$s20 millones (según el anuncio inicial) y un plan ampliado que algunas comunicaciones posteriores elevan a u$s50 millones, con el objetivo de desarrollar una red de hasta 20 tiendas en los próximos cinco años.

La segunda apertura ya tiene destino confirmado. La misma será antes de fin de año en Portal Rosario, con un local de aproximadamente 1.200 metros cuadrados. En una primera etapa, el objetivo consiste en alcanzar 10 sucursales durante los próximos dos o tres años y luego continuar el crecimiento hasta llegar a una cobertura nacional.

Según las proyecciones difundidas por la empresa, ese proceso permitirá generar alrededor de 300 puestos de trabajo directos y otros 100 empleos indirectos, consolidando una de las mayores apuestas recientes de una cadena internacional de indumentaria en el mercado argentino.