San Cayetano, por qué se celebra cada 7 de agosto en Argentina

Miles de fieles y organizaciones marchan a Liniers por el patrono del trabajo. Cronograma de misas, horarios y recorrido a Plaza de Mayo

Cada 7 de agosto, la Argentina renueva una de sus manifestaciones de fe popular más multitudinarias y emotivas. Cientos de miles de devotos se congregan en los templos del país para agradecer o pedir a San Cayetano por pan y trabajo. La postal más emblemática ocurre en el barrio porteño de Liniers, donde los creyentes acampan durante días para ingresar al santuario, tocar la imagen del santo y renovar una promesa que atraviesa a generaciones enteras.

Esta conmemoración religiosa coincide con la fecha exacta del fallecimiento de Cayetano de Thiene, ocurrido en Nápoles en el año 1547. Nacido en el seno de una familia aristocrática en Vicenza en 1480, este presbítero italiano decidió desprenderse de sus privilegios económicos y de su patrimonio para dedicar su vida al acompañamiento de las comunidades más desfavorecidas, fundando instituciones destinadas a la asistencia social e impulsando la creación de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos.

Si bien fue reconocido por la Iglesia Católica mediante su beatificación en 1629 y su posterior canonización en 1671, la asociación directa entre su figura y la protección de los trabajadores posee una impronta fuertemente vinculada a la historia económica del territorio argentino.

De la Italia del siglo XVI a la gran crisis argentina

Aunque el santo desarrolló toda su obra en Europa durante la época del Renacimiento, su rol como intercesor del sustento y la estabilidad laboral cobró una vigencia inédita en suelo local a partir de la década de 1930. En aquel período, el impacto del crack financiero global desató un escenario de profunda recesión y falta de empleo en nuestro país.

Frente a este contexto adverso, el sacerdote Domingo Falgioni impulsó desde los Círculos de Obreros Católicos una campaña de difusión de la devoción para brindar esperanza a las familias trabajadoras. Para ello introdujo un elemento iconográfico fundamental: difundió masivamente la imagen del santo sosteniendo una espiga de trigo en su mano, junto al Niño Jesús, transformando la espiga en un símbolo permanente de pan e ingreso digno.

Horarios de apertura, misas y cronograma en el templo de Liniers

La celebración en el Santuario de San Cayetano, ubicado en la calle Cuzco 150, cuenta con un esquema de actividades diseñado para recibir a la multitud de peregrinos que llegan desde distintos puntos del país y que llevan varios días de acampe para poder ingresar a la iglesia:

Apertura del templo : Las puertas de la iglesia se abren a las 0:00 del viernes 7 de agosto para dar inicio a la jornada principal, tras un festival cultural de vigilia en las horas previas.

Misa de los Trabajadores : Se celebra a las 8:00 y está presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Al finalizar el oficio religioso, se realiza la habitual bendición de las herramientas de trabajo.

Misa central : Tiene lugar a las 11:00 con transmisión en directo a través de los canales oficiales del santuario.

Ingresos diferenciados: Habrá una fila de peregrinos destinada a quienes buscan tocar la imagen del santo y dejar sus espigas de trigo, y otro acceso rápido para quienes desean ingresar directamente a las oraciones o celebraciones litúrgicas.

La marcha hacia Plaza de Mayo y el impacto en el tránsito

En paralelo a los actos religiosos, la festividad incluye una masiva movilización convocada por organizaciones sociales y centrales sindicales bajo la consigna histórica de "Tierra, Techo y Trabajo", la cual cumple una década desde su primera edición.

La columna de manifestantes inicia su recorrido por la mañana desde la intersección de Cuzco y Avenida Rivadavia, avanzando a lo largo de esta arteria principal hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el trayecto se instalan ferias cooperativas sobre la Avenida de Mayo, mientras que el acto central y la lectura del documento unificado están programados para el mediodía frente a la Casa Rosada.

Debido a la magnitud del evento, las autoridades prevén interrupciones de tránsito y desvíos vehiculares durante gran parte del día, especialmente en la zona perimetral del templo de Liniers, el corredor de la Avenida Rivadavia y los accesos a Plaza de Mayo.