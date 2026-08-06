Feria en Costanera reúne a las principales etiquetas con ofertas exclusivas en indumentaria, calzado y accesorios hasta el 15 de agosto

Quienes buscan comprar ropa de invierno, calzado, accesorios y perfumes con descuentos tienen una nueva alternativa en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el 15 de agosto, se desarrolla una nueva edición de Luxury Outlet - The Palace, una feria que reúne a más de 30 primeras marcas en un mismo predio con productos de temporadas anteriores, colecciones discontinuadas y remanentes de stock.

El evento se realiza en BA Ferial, ubicado sobre la Costanera porteña, y abre todos los días entre las 12 y las 20. La entrada es libre y gratuita, por lo que cualquier persona puede acceder sin necesidad de reservar turno ni adquirir tickets con anticipación.

La propuesta concentra en un solo lugar firmas de indumentaria femenina y masculina, ropa deportiva, moda infantil, calzado, accesorios y perfumería. Además de los precios propios del formato outlet, los comercios adheridos ofrecerán promociones con bancos, cuotas sin interés y beneficios adicionales según el medio de pago utilizado.

La feria apunta a quienes desean renovar el guardarropa antes del cierre de la temporada de invierno y también a quienes buscan adquirir productos de primeras marcas con valores inferiores a los habituales del mercado.

Dónde queda Luxury Outlet y hasta cuándo se puede visitar

La nueva edición de Luxury Outlet - The Palace se desarrolla en BA Ferial, ubicado en Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento permanecerá abierto hasta el 15 de agosto y funcionará todos los días de 12 a 20, incluyendo fines de semana.

Al tratarse de una feria de acceso libre, no existen requisitos de inscripción previa ni compra de entradas. Los visitantes pueden ingresar directamente dentro del horario establecido y recorrer los distintos espacios comerciales distribuidos en el predio.

La ubicación sobre la Costanera facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad y permite reunir en un único lugar propuestas que, en un circuito comercial tradicional, implicarían recorrer diferentes centros comerciales o locales ubicados en distintas zonas porteñas.

Además de los stands dedicados a las ventas, el predio contará con espacios gastronómicos destinados a quienes deseen permanecer varias horas en el lugar o realizar una pausa durante el recorrido.

Más de 30 primeras marcas participan de la feria

Uno de los principales ejes de esta edición de Luxury Outlet es la cantidad de marcas presentes. La feria reúne empresas dedicadas a distintos segmentos del mercado para ofrecer una amplia variedad de productos en un mismo espacio.

En el rubro deportivo estarán disponibles productos de:

Nike

Adidas

Puma

Reebok

Estas marcas ofrecerán indumentaria, zapatillas, calzado deportivo y accesorios correspondientes a temporadas anteriores o líneas discontinuadas.

En moda femenina y masculina participarán, entre otras, las siguientes firmas:

King of the Kongo

Akiabara

Markova

Portsaid

Desiderata

Yagmour

Rochas

47 Street

La Martina

Levi's

Cardón

Perramus

La propuesta también incluirá opciones para niños mediante marcas especializadas en indumentaria infantil como:

Carter's

Little Akiabara

Grisino

Wanama Kids

Por su parte, quienes busquen productos de belleza y fragancias encontrarán espacios dedicados a:

Azzaro

La Parfumerie

La organización informó que en total participan más de 30 primeras marcas, distribuidas en distintas categorías para cubrir desde ropa urbana y deportiva hasta perfumes y accesorios.

Qué productos se pueden comprar en Luxury Outlet

El formato outlet se caracteriza por comercializar artículos pertenecientes a temporadas anteriores, excedentes de producción, remanentes de stock o colecciones discontinuadas.

Por ese motivo, la disponibilidad de productos puede modificarse diariamente según el volumen de ventas y las existencias de cada marca.

Los visitantes podrán encontrar distintas alternativas, entre ellas:

Camperas

Tapados

Abrigos

Sweaters

Buzos

Remeras

Camisas

Jeans

Pantalones

Calzado deportivo

Calzado urbano

Mochilas

Carteras

Accesorios

Indumentaria infantil

Perfumes

Fragancias

Al tratarse de stock disponible en cada stand, la oferta de talles, colores, modelos y cantidades puede variar durante el desarrollo de la feria.

En algunos casos habrá productos correspondientes a colecciones recientes que fueron reemplazadas por nuevas temporadas, mientras que otros artículos provendrán de liquidaciones de stock o líneas discontinuadas.

Cómo funcionan los descuentos y las promociones

Los precios que se ofrecen durante Luxury Outlet - The Palace corresponden al formato outlet, es decir, valores reducidos respecto de los que tuvieron originalmente esos productos cuando integraban las colecciones vigentes.

A esos precios se sumarán beneficios adicionales según cada comercio participante, que incluyen descuentos propios de cada marca, promociones bancarias, cuotas sin interés en comercios adheridos y beneficios adicionales para socios de Club La Nación en los locales participantes.

Las condiciones dependerán de cada empresa, del banco utilizado, del medio de pago elegido y de los acuerdos comerciales vigentes durante el evento.

Por ese motivo, la organización recomienda consultar las promociones disponibles en cada stand antes de concretar la compra, ya que pueden existir diferencias entre las distintas marcas.

Un formato que reúne distintas categorías en un solo lugar

A diferencia de un centro comercial tradicional, donde las marcas se encuentran distribuidas en distintos locales o barrios de la ciudad, Luxury Outlet - The Palace concentra toda la oferta dentro de un mismo predio.

Esto permite recorrer propuestas de diferentes segmentos sin necesidad de trasladarse entre varios puntos de Buenos Aires, ya que la feria combina marcas deportivas, indumentaria femenina y masculina, ropa infantil, calzado, accesorios y perfumería.

Además, incorpora espacios gastronómicos para quienes planean permanecer durante varias horas realizando compras.

El formato también facilita comparar precios y promociones entre distintas empresas, ya que todos los stands se encuentran ubicados dentro del mismo predio.

Todos los datos para visitar Luxury Outlet

Quienes tengan previsto asistir pueden tener en cuenta la siguiente información:

Evento: Luxury Outlet - The Palace

Luxury Outlet - The Palace Lugar: BA Ferial

BA Ferial Dirección: Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, Ciudad de Buenos Aires

Avenida Costanera Rafael Obligado 1221, Ciudad de Buenos Aires Fecha de cierre: 15 de agosto

15 de agosto Horario: todos los días de 12 a 20

todos los días de 12 a 20 Entrada: libre y gratuita

libre y gratuita Marcas participantes: más de 30 primeras marcas

más de 30 primeras marcas Categorías: indumentaria, calzado, accesorios, artículos deportivos, ropa infantil y perfumería

indumentaria, calzado, accesorios, artículos deportivos, ropa infantil y perfumería Beneficios: precios outlet, promociones bancarias, cuotas sin interés y descuentos adicionales para socios de Club La Nación en comercios adheridos

Con esta nueva edición, Luxury Outlet - The Palace vuelve a reunir durante varias semanas una amplia oferta de indumentaria y productos de primeras marcas en la Ciudad de Buenos Aires, con descuentos propios del formato outlet y promociones adicionales disponibles según cada comercio y medio de pago.