Carrefour y Coto ofrecen fuertes descuentos y promociones para el Día de la Niñez

A pocos días del DÍa de la Niñez aparecen diferentes opciones para aliviar los presupuestos destinados a las compras para los más chicos

La competencia incluye a mayoristas y plataformas como Temu, generando oportunidades de ahorro de hasta el 50% al comparar.

A pocos días de la celebración del Día de la Niñez, el sector minorista (entre las que se encuentran Coto y Carrefour), las cadenas mayoristas y las jugueterías especializadas desplegaron un agresivo abanico de promociones con el objetivo de impulsar las ventas en un contexto de presupuesto ajustado.

La estrategia comercial de este año se enfoca en un frente a frente de financiamiento entre los grandes hipermercados, el abastecimiento de bajo costo en centros de distribución y una clara señal de advertencia de la industria nacional frente a la creciente competencia del comercio electrónico transfronterizo.

La batalla de los supermercados: Coto vs. Carrefour

El canal de los supermercados se posiciona como el principal refugio para amortiguar la compra de productos de mayor valor, apoyándose en la absorción de costos mediante cuotas sin interés y marcadas rebajas en góndola. En tal sentido, para este día en particular, la batalla se concentra en todo lo relacionado con la infancia.

En el caso de la cadena francesa Carrefour, ésta enfoca su propuesta comercial en el financiamiento a largo plazo para productos tecnológicos y artículos de movilidad. En ese sentido, la compañía ofrece hasta 18 cuotas sin interés en consolas de videojuegos, tablets y auriculares. Dentro del rubro de consolas y tecnología infantil, las tablets para niños se ubican entre los $95.000 y $160.000, mientras que los equipos portátiles y de sobremesa oscilan entre los $520.000 y $1.200.000.

Para la categoría de bicicletas, la empresa dispone de 12 cuotas fijas sin interés sumadas a un 10% de descuento adicional, con valores que van de $120.000 a $240.000 para rodados del 12 al 20. En monopatines con luces LED y skates, las rebajas directas alcanzan el 40%, situando los precios entre $38.000 y $65.000. Por su parte, la línea de juguetes de góndola incluye la promoción del 80% de descuento en la segunda unidad en artículos seleccionados, donde los juegos de mesa nacionales parten desde los $12.500 y los muñecos de gama media desde $18.900.

Coto articula su estrategia mediante convenios bancarios y ofertas directas publicadas en sus catálogos especiales. Así por ejemplo, entre otros, la cadena cerró un acuerdo con Banco Columbia para brindar 6, 9 y 12 cuotas sin interés en juguetes, juegos de mesa y rodados a batería.

En la categoría de juegos de mesa y didácticos, la empresa presenta rompecabezas de licencias infantiles con precios que van de $9.800 a $14.000, mientras que los juegos de mesa clásicos de producción nacional se ubican entre $33.000 y $49.700. La sección de muñecas y figuras de acción ofrece alternativas de peluches e inflables desde $14.000 hasta $26.000, e impulsa muñecas de moda con accesorios en un rango de $21.000 a $33.000.

Respecto a la movilidad urbana, Coto comercializa monopatines infantiles metálicos entre $45.000 y $78.000, bicicletas infantiles entre $110.000 y $210.000, y autos a batería de 6V y 12V con valores que oscilan entre $280.000 y $490.000.

Cadenas especializadas y canal mayorista: valores y financiación

Las grandes cadenas de jugueterías especializadas, como El Mundo del Juguete, Kinderland y Cachavacha, basan su atractivo en el surtido de marcas internacionales, licencias oficiales y la atención personalizada. Su herramienta financiera central reside en los acuerdos con bancos públicos como Banco Provincia, Banco Nación y Banco Ciudad, que otorgan reintegros directos de hasta el 30% y opciones de 3 a 6 cuotas fijas sin interés.

En materia de precios de referencia dentro del circuito especializado, la franja de entrada la ocupan los juegos didácticos, bloques magnéticos pequeños y sets de creatividad, que parten desde los $16.800 y se extienden hasta los $36.000 según la cantidad de piezas. En el segmento de juegos de mesa de marcas internacionales y licencias populares, los valores oscilan entre $25.000 y $45.000.

Para la categoría de muñecos articulados, peluches interactivos y figuras de colección de franquicias internacionales, las cadenas especializadas manejan un abanico que va desde los $29.900 en opciones medianas hasta superar los $80.000 en artículos con luces o sonido. Asimismo, en el rubro de carpitas infantiles, cocinitas equipadas y conjuntos de juego ambientados, los precios se posicionan entre $36.000 y $70.000. Por último, en rodados de exterior y juegos de gran tamaño de salón —como camas elásticas con red protectora o toboganes reforzados—, los montos en estas cadenas se ubican entre los $100.000 y $270.000.

Para los consumidores que buscan optimizar el presupuesto mediante compras masivas, los locales del circuito comercial de Once y las cadenas mayoristas representan la alternativa con menores costos unitarios. Estos establecimientos ofrecen diferencias de precios que se ubican entre un 30% y un 50% por debajo del retail tradicional, mediante la exigencia de montos mínimos de compra e incentivos por pago en efectivo o transferencia bancaria.

La postura de la Cámara del Juguete y el impacto de las plataformas chinas

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete observa el desarrollo de la festividad con cautela, pues esta campaña representa mucho más que una fecha comercial. Después de Navidad y Reyes, es el período de mayor facturación del año y resulta clave para cientos de pequeñas y medianas empresas que fabrican juguetes en el país.

De hecho desde la entidad remarcan la preocupación por la baja capacidad ociosa en las fábricas locales y la alta penetración de productos importados, los cuales representan más del 40% del mercado disponible. En tal sentido, la competencia con plataformas internacionales obliga a redoblar esfuerzos en promociones, financiación y calidad del servicio, al tiempo que busca poner en valor las ventajas de comprar en el mercado formal.

A esta coyuntura se suma la irrupción de plataformas de e-commerce transfronterizo como Temu y Shein. La posibilidad de importar directamente juguetes, accesorios y prendas infantiles a precios de origen instaló un competidor directo en el segmento digital. Ante este escenario, tanto el retail tradicional como los supermercados buscan defender su cuota de mercado mediante la entrega inmediata del producto y la oferta de financiamiento a tasa cero.

Recomendaciones de expertos a la hora de comprar

Los especialistas en consumo recomiendan no quedarse con el primer precio que aparece en la góndola. Comparar el mismo producto entre supermercados, jugueterías, mayoristas y plataformas online puede representar diferencias superiores al 30%. Si además se utilizan tarjetas con promociones o billeteras virtuales, el ahorro puede acercarse al 50%, especialmente en productos de mayor valor como bicicletas, monopatines o juguetes electrónicos.

Otro fenómeno que gana fuerza es la compra anticipada. Las familias buscan evitar faltantes de stock y aprovechar las primeras promociones antes de que se concentre la demanda durante los últimos días previos a la celebración. Desde el sector comercial esperan que el mayor volumen de ventas vuelva a registrarse entre el jueves y el sábado anteriores al Día de la Niñez, aunque las campañas promocionales ya comenzaron y continuarán hasta el fin de semana largo.

En definitiva, el Día de la Niñez 2026 encuentra a los consumidores con una oferta más amplia que nunca. Supermercados, mayoristas, jugueterías tradicionales y plataformas digitales compiten por el mismo cliente con estrategias cada vez más agresivas. Para las familias, esa competencia representa una oportunidad concreta: dedicar algunos minutos a comparar precios, revisar promociones bancarias y elegir el canal de compra adecuado puede traducirse en un ahorro significativo sin resignar calidad, seguridad ni variedad.