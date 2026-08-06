Otra ruta provincial empieza a cobrar peaje y advierten quiénes pagarán más caro

Por fuera del esquema de concesiones privadas que el Gobierno Nacional está realizando en todo el país, un ejecutivo provincial se hará cargo del cobro

El mapa vial del interior del país suma un cambio histórico en materia de financiamiento y mantenimiento de infraestructura. La provincia de Mendoza se prepara para inaugurar su primer punto de cobro sobre una traza de jurisdicción local: se trata de la Ruta Provincial 153, la cual une la localidad de Las Catitas (departamento de Santa Rosa) con Monte Comán (San Rafael). A diferencia de los procesos de privatización y concesión que impulsa el Gobierno Nacional en distintos corredores del país, esta estación de peaje —cuyas cabinas y barreras ya quedaron instaladas cerca del acceso a Las Catitas— será administrada de forma directa por el Estado mendocino bajo una modalidad de cobro manual.

Aunque el cuadro tarifario oficial aún no fue publicado en el Boletín Oficial, desde la Subsecretaría de Infraestructura de Mendoza adelantaron que el valor de la pasada se calculará tomando como referencia el precio de un litro de nafta súper, por lo que el costo estimado rondará los $2.000 por vehículo. Sin embargo, la mayor carga económica recaerá sobre el tránsito esporádico o los automovilistas no residentes: para mitigar el impacto fiscal en las comunidades locales, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó la aplicación de un esquema de tarifas diferenciales y descuentos escalonados para usuarios frecuentes. La segmentación utilizará un criterio similar al del transporte público, permitiendo que los vecinos que transitan la traza a diario paguen tarifas sensiblemente más bajas.

Los fondos recaudados mediante el nuevo puesto serán destinados a un fideicomiso para el mantenimiento permanente del corredor, evitando derivar erogaciones del Tesoro provincial. La habilitación del peaje se produce tras la finalización de las obras de repavimentación integral, señalización y reconstrucción de dos puentes sobre cauces aluvionales en esta ruta clave, que atraviesa la Reserva de Biósfera Ñacuñán y vincula los oasis productivos del este y el sur mendocino.

Los próximos peajes proyectados en Mendoza

La puesta en marcha de la casilla sobre la Ruta 153 representa el punto de partida de un plan maestro de infraestructura vial impulsado por el Ejecutivo provincial para garantizar la sustentabilidad del mapa rutero mendocino: