Golf, relax y alta gastronomía: el Costa Galana prepara su torneo más esperado del año

Del 4 al 6 de septiembre se llevará a cabo el tradicional torneo amateur de golf en Mar del Plata y las inscripciones ya están abiertas

El Hotel Costa Galana anuncia la realización de la XXII edición del Costa Galana Golf Challenge Cup, que se disputará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre en el Mar del Plata Golf Club de Playa Grande, bajo la modalidad Four Ball Americana a 36 hoyos. Se trata de un evento que combina deporte, dos noches de alojamiento, gastronomía y momentos de relax, tanto para los participantes como para sus acompañantes. Las inscripciones para este torneo de golfistas amateurs ya se encuentran abiertas.

Como parte del programa, se llevará a cabo una clínica de golf el viernes 4 a las 17hs, a cargo de Cristian Iglesias, destacado golfista argentino con más de 300 torneos internacionales en su trayectoria. Profesional desde 1988 en el PGA España e inspirado por el legendario Severiano Ballesteros, Iglesias ha sido comentarista en la Ryder Cup y Golf Channel Latinoamérica. Participó de distinguidos torneos como el Open de Portugal y el Champions Tour de Estados Unidos. La clínica de golf, en el marco del torneo, será una excelente oportunidad para aprender de uno de los grandes de este deporte.

Los participantes podrán acceder a beneficios, incluida una clínica de golf para mejorar diversos aspectos de su juego.

"La clínica del golf es una buena oportunidad para compartir con los participantes y contarles todo tipo de estrategia que puedan utilizar para mejorar su resultado al día siguiente, además de ser útil para mejorar distintos aspectos del juego y aprender cómo utilizar el Driver con distancia y precisión", comenta Iglesias.

El evento cuenta con una cena especial en el Hotel Costa Galana, donde participantes y acompañantes podrán disfrutar de la excelente gastronomía del hotel. Al cierre del torneo, el día domingo 6, se realizará la entrega de premios con un cocktail en Mar Cocina Suratlántica, el restaurante fine-dinning del hotel que tiene Pedro Bargero, como chef creativo. Se entregarán premios a las categorías "Long Drive", "Best Approach" y "Hoyo en Uno". Y como es tradición, la pareja ganadora será invitada a la edición 2027 para defender su título y se llevarán junto con la copa importantes premios.

"El campo del Mar Del Plata Golf Club de Playa Grande es uno de los más desafiantes del país. El viento, el movimiento de los greenes y el diseño del campo lo hace más que especial" agrega Cristian Iglesias, invitando a los golfistas amateurs y apasionados del deporte a participar del torneo.

El viento y el diseño del campo hacen del Mar Del Plata Golf Club de Playa Grande uno de los torneos más desafiantes.

Costa Galana Golf Challenge: las 2 alternativas disponibles para los participantes

Quienes quieran sumarse podrán elegir entre inscripción individual o por equipos

Pack Torneo de Golf para 2 golfistas

Pensado para quienes desean compartir la competencia y la experiencia completa, el paquete para dos golfistas invita a disfrutar de las dos jornadas del Costa Galana Golf Challenge XXII con todos los beneficios incluidos. La propuesta contempla los green fees para los 36 hoyos, clínica deportiva de especialización, cena especial, cocktail de cierre con premiación y late check-out confirmado, desayuno buffet, acceso a Estado Puro SPA, clase de Yoga Nidra y sesión de relajación consciente, gimnasio con actividades dirigidas por personal trainers. Un paquete diseñado para vivir un fin de semana donde el golf, el lujo y la hospitalidad se combinan frente al mar.

Pack Torneo de Golf para Golfista con acompañante no golfista

El Costa Galana también presenta una alternativa ideal para disfrutar la escapada en pareja, combinando deporte y bienestar. Mientras el golfista participa de las dos jornadas del torneo con su green fee de 36 hoyos, ambos comparten la cena especial y disfrutan de late check-out confirmado y upgrade de habitación, desayuno buffet, acceso a Estado Puro SPA y gimnasio. Como diferencial, el acompañante no golfista accede a un exclusivo Pack Harmony Sisley, que incluye un masaje descontracturante, un facial hidratante y un tratamiento de peinado y nutrición en el salón de belleza, convirtiendo la estadía en una experiencia integral de relax y disfrute.

Ambos packs incluyen además acceso a la clase de Yoga Nidra y la sesión de Relajación Consciente, pensadas para completar la experiencia de descanso dentro y fuera de la cancha.

Los interesados en participar en XXII Edición del Costa Galana Golf Challenge Cup pueden contactarse al 0223 410-5000 o a través de WhatsApp +54 9 2234 37-5607 o enviar un email a reservas@hotelcostagalana.com