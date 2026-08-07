La obra de la nueva Circunvalación avanzan más rápido de lo planeado

El gobierno provincial anunció que los trabajos de la mega obra en Río Cuarto ya presentan un grado de avance del 35%, incluso a pesar del mal clima

La construcción de la autopista de Circunvalación de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, considerada actualmente la obra vial de mayor envergadura en ejecución en todo el país, avanza a un ritmo superior al previsto en el cronograma oficial. Con seis frentes de trabajo actuando en simultáneo, la megaobra alcanzó un avance general superior al 36%, superando las curvas de ejecución programadas originalmente. La progresión se sostuvo a pesar de las severas condiciones climáticas y precipitaciones registradas en la región durante los últimos meses, un factor que habitualmente dificulta las tareas de movimiento de suelo y pavimentación.

Los detalles técnicos y el estado de situación fueron presentados por el equipo de la Dirección Provincial de Vialidad en el marco del ciclo «Pensando el Río Cuarto del Futuro», una mesa de trabajo impulsada junto al Municipio local y la Fundación Río Cuarto 2030. Durante el encuentro, los ingenieros destacaron que la futura arteria tendrá una escala y dimensión comparables con la Circunvalación de Córdoba Capital, transformando las rutas nacionales 8 y A005 en autopistas con calzadas separadas, colectoras, distribuidores y viaductos a distinto nivel. La obra genera actualmente cerca de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos, con el objetivo de separar el tránsito pesado del urbano, reducir tiempos de viaje e incrementar la seguridad vial.

La mega obra de la Circunvalación de Río Cuarto avanza a muy buen ritmo

Circunvalación de Río Cuarto: el detalle del avance en los seis frentes de obra

El plan de trabajos se subdivide en dos grandes corredores —la Ruta Nacional 8 (Tramo 1) y la Ruta Nacional A005 (Tramo 4)—, presentando progresos significativos en cada una de sus secciones: