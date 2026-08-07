La obra de la nueva Circunvalación avanzan más rápido de lo planeado
La construcción de la autopista de Circunvalación de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, considerada actualmente la obra vial de mayor envergadura en ejecución en todo el país, avanza a un ritmo superior al previsto en el cronograma oficial. Con seis frentes de trabajo actuando en simultáneo, la megaobra alcanzó un avance general superior al 36%, superando las curvas de ejecución programadas originalmente. La progresión se sostuvo a pesar de las severas condiciones climáticas y precipitaciones registradas en la región durante los últimos meses, un factor que habitualmente dificulta las tareas de movimiento de suelo y pavimentación.
Los detalles técnicos y el estado de situación fueron presentados por el equipo de la Dirección Provincial de Vialidad en el marco del ciclo «Pensando el Río Cuarto del Futuro», una mesa de trabajo impulsada junto al Municipio local y la Fundación Río Cuarto 2030. Durante el encuentro, los ingenieros destacaron que la futura arteria tendrá una escala y dimensión comparables con la Circunvalación de Córdoba Capital, transformando las rutas nacionales 8 y A005 en autopistas con calzadas separadas, colectoras, distribuidores y viaductos a distinto nivel. La obra genera actualmente cerca de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos, con el objetivo de separar el tránsito pesado del urbano, reducir tiempos de viaje e incrementar la seguridad vial.
Circunvalación de Río Cuarto: el detalle del avance en los seis frentes de obra
El plan de trabajos se subdivide en dos grandes corredores —la Ruta Nacional 8 (Tramo 1) y la Ruta Nacional A005 (Tramo 4)—, presentando progresos significativos en cada una de sus secciones:
- RN A005 (La Rioja - General Molina): Es el sector más avanzado de toda la obra, registrando un 72,40% de ejecución con 118 operarios. Se perfila como el primer tramo en mostrar la configuración definitiva de la autopista.
- RN A005 e Intercambiador RN 36: Registra un 70,26% de avance con 104 trabajadores. Las estructuras de hormigón del distribuidor están prácticamente concluidas.
- RN A005 (López Cobos - La Rioja): Alcanza un 45,60% de progreso y emplea a 112 personas. Incluye la construcción de un viaducto, muros de tierra armada y el distribuidor sobre la Ruta Provincial 30.
- RN A005 (RN 36 - Calle López Cobos): Presenta un 38,37% de avance con 182 operarios. Allí avanza la construcción del Puente Malvinas sobre el río Cuarto, una estructura de 390 metros de longitud.
- RN 8 (Circunvalación Este - RN 36): Registra un 33,31% de ejecución con 140 operarios. Contempla la duplicación del puente sobre el río Cuarto y pavimentación a lo largo de siete kilómetros.
- RN 8 (Av. Sabattini - Circunvalación Este): Muestra un 28,85% de avance con 140 trabajadores, ejecutando el revestimiento del canal de desagües, el distribuidor ferroviario y puentes con avances cercanos al 90%.