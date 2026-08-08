Murió Jorge Messi: quién era el hombre que acompañó a Lionel desde sus inicios

Su rol fue esencial en el desarrollo de una leyenda deportiva, guiando la carrera de su hijo y negociando contratos clave a nivel internacional

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió este viernes a los 68 años en un sanatorio de Rosario. El empresario atravesaba una larga enfermedad y permanecía bajo seguimiento médico.

Su muerte se produjo en Rosario, la ciudad en la que nació y donde formó su familia.

El Sanatorio Centro de Rosario informó el fallecimiento del papá del futbolista, ocurrido este 8 de agosto de 2026 a las 2:00.

A través de un comunicado firmado por el director médico de la institución, Carlos Mackey, el sanatorio confirmó el deceso y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos.

El establecimiento señaló que, en cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de los pacientes y por respeto a la privacidad de la familia, no brindará mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.

Jorge Messi estuvo casado con Celia Cuccittini y fue padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.

Durante décadas mantuvo un perfil reservado y tuvo pocas apariciones públicas. Sin embargo, su participación en la vida de Lionel fue especialmente relevante durante los primeros años de la carrera del futbolista, cuando debió tomar decisiones vinculadas con su tratamiento médico y con la posibilidad de continuar su formación en el exterior.

Su ausencia durante el Mundial 2026

La ausencia de Jorge durante el Mundial 2026 había llamado la atención entre quienes seguían habitualmente a la familia del capitán argentino. En otras Copas del Mundo era frecuente verlo junto a los Messi en las tribunas y en los distintos espacios reservados para los familiares de los jugadores. Sin embargo, durante la competencia disputada en Estados Unidos, México y Canadá no hubo imágenes públicas de Jorge junto a Lionel y el resto de la familia.

En ese contexto, Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más emotivos del torneo después de marcar en el primer partido de la Selección argentina. Tras el encuentro, el futbolista explicó que las lágrimas que había derramado no estaban relacionadas con lo ocurrido dentro de la cancha. "Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados", señaló.

Poco después, Juan Pablo Sorín volvió a consultarlo en la zona mixta sobre su estado emocional. Messi hizo entonces referencia a su familia y explicó que atravesaban "un momento difícil". Días más tarde, la familia Messi informó que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

De técnico químico a acompañar la carrera de su hijo

Jorge Messi se formó como técnico químico y comenzó a trabajar en la fábrica de Acindar durante la década de 1980. Según reconstruyó el periodista Guillem Balagué en su biografía sobre Lionel Messi, con el tiempo llegó a ocupar un cargo gerencial en la empresa.

También había tenido una relación con el fútbol antes de que su hijo comenzara a destacarse. Durante su juventud jugó como mediocampista en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, aunque dejó la actividad después de cumplir con el servicio militar.

Su vínculo con el fútbol cambió cuando Lionel comenzó a destacarse en las categorías infantiles de Newell's.

Jorge era una presencia habitual en el predio de Malvinas, donde acompañaba a su hijo en los entrenamientos y partidos. En aquellos años asumió además las gestiones relacionadas con el tratamiento hormonal que Lionel necesitaba debido a un problema de crecimiento.

La familia debía afrontar el costo del tratamiento y Jorge buscó distintas alternativas para conseguir que pudiera ser cubierto. Ante la falta de una respuesta favorable en Argentina, intentó que Lionel continuara su carrera en otro club.

Una de esas posibilidades fue River Plate. Las negociaciones con el club de Núñez no prosperaron y la familia comenzó a evaluar la posibilidad de viajar a Europa.

La llegada de Lionel Messi a Barcelona

En 2000, cuando Lionel tenía 13 años, la familia decidió llevarlo a Barcelona para realizar una prueba en el club catalán.

El Barcelona resolvió incorporarlo y el acuerdo contempló no solamente su formación futbolística, sino también aspectos vinculados con el tratamiento que necesitaba.

Según la reconstrucción de Balagué, el acuerdo incluyó además vivienda, trabajo para integrantes de la familia y otras condiciones económicas relacionadas con la llegada del adolescente al club.

Los primeros meses fueron difíciles. Lionel debía adaptarse a un nuevo país, a una nueva estructura deportiva y a la distancia de Rosario. La familia tampoco encontraba sencillo el cambio de vida.

En ese momento, Jorge Messi permaneció junto a su hijo en Barcelona mientras Celia y el resto de la familia continuaban en Rosario.

Años después, Lionel recordó aquella etapa durante una entrevista concedida en 2007 al programa Fútbol y algo más, de Radio Del Plata.

"Mi viejo estuvo siempre al lado mío", señaló entonces Messi. Según contó, durante aquellos primeros meses ambos atravesaron momentos difíciles y llegaron a evaluar la posibilidad de regresar a la Argentina. Jorge le preguntó qué quería hacer. Lionel decidió continuar en Barcelona y su padre permaneció con él.

En aquella misma entrevista, Jorge le dedicó unas palabras a su hijo, que por entonces comenzaba a convertirse en una figura reconocida internacionalmente. Destacó las dificultades que habían atravesado juntos y el aprendizaje que, según explicó, habían dejado esas experiencias.

El representante de Lionel Messi

Con la consolidación de la carrera de Lionel, Jorge Messi comenzó a asumir un papel cada vez más importante en la gestión de sus asuntos profesionales.

Su trabajo estuvo relacionado con negociaciones contractuales, acuerdos comerciales y diferentes cuestiones vinculadas con la carrera del futbolista, mientras Lionel pasaba de las divisiones juveniles del Barcelona al primer equipo y posteriormente se convertía en una de las principales figuras del fútbol mundial.

Jorge mantuvo durante esos años una exposición pública limitada. Brindó algunas entrevistas, entre ellas a El Gráfico, a la revista alemana Kicker y al programa español Informe Robinson, además de participar con testimonios en libros dedicados a la trayectoria de su hijo.

Su presencia también era habitual durante las grandes competencias internacionales. En los Mundiales, Jorge solía formar parte del grupo familiar que acompañaba a Lionel.

Una vida vinculada a la carrera de su hijo

La trayectoria de Jorge Messi estuvo marcada por dos etapas diferentes: primero, como padre involucrado en las decisiones que permitieron que Lionel pudiera continuar su formación futbolística pese a las dificultades de sus primeros años; después, como representante encargado de distintos aspectos de su carrera profesional.

Su participación comenzó mucho antes de que Lionel llegara al Barcelona. Incluyó las gestiones por su tratamiento, el intento de incorporarlo a River y la decisión de viajar a España cuando surgió la posibilidad de que el club catalán lo incorporara.

Una vez instalado en Barcelona, Jorge permaneció junto a su hijo durante una etapa decisiva para su formación. Con el paso del tiempo, su función se trasladó también al terreno profesional y comercial.