El futbolista recordó en entrevistas los sacrificios de su padre durante su infancia y cómo lo esperaba tras largas jornadas laborales en Acindar

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una inmediata repercusión en redes sociales. A los mensajes de acompañamiento para el futbolista y su familia se sumaron numerosos recuerdos de distintas etapas de la carrera de Leo, entre ellos una entrevista en la que habló de su vínculo con su padre y de los esfuerzos que hizo durante su infancia.

En las últimas horas comenzó a circular nuevamente un fragmento en el que Lionel Messi recuerda la rutina de Jorge cuando él todavía era un niño y comenzaba a destacarse en las inferiores de Newell's. En ese momento, el futbolista puso el foco en el tiempo que su padre dedicaba al trabajo y en la relación que mantenían pese a las largas jornadas laborales.

"Mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar, prácticamente todos los días", recordó Lionel.

El futbolista explicó que, debido a esa rutina, ambos tenían poco tiempo para compartir. Sin embargo, cuando Jorge regresaba a su casa, Messi destacó especialmente esos momentos.

"Nos veíamos poco y cuando nos veíamos me disfrutaba", señaló.

En el mismo relato, Lionel explicó que su padre no solía reprenderlo y que valoraba especialmente los momentos que podían compartir.

"No me cagaba a pedos nunca, y yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba que llegue para poder abrazarlo y estar con él", contó.

Cómo el fútbol marcó el vínculo entre padre e hijo

El vínculo entre Lionel y Jorge Messi estuvo atravesado desde los primeros años por el fútbol, pero también por la dinámica de una familia en la que el padre debía combinar sus responsabilidades laborales con el acompañamiento de la carrera de su hijo.

Jorge trabajaba en Acindar y, al mismo tiempo, seguía de cerca la evolución de Lionel en las inferiores de Newell's. Con el crecimiento del futbolista, su participación fue adquiriendo nuevas dimensiones, especialmente a partir de las gestiones relacionadas con el tratamiento hormonal que Lionel necesitaba durante su infancia.

Más adelante, Jorge acompañó a su hijo cuando la familia decidió viajar a España para que realizara una prueba en Barcelona. Lionel tenía 13 años y finalmente fue incorporado por el club catalán.

Durante los primeros meses en Europa, Jorge permaneció junto a Lionel mientras el resto de la familia continuaba en Rosario. Aquella etapa fue especialmente importante para ambos, ya que el joven futbolista debía adaptarse a una nueva ciudad, a otro país y a un entorno deportivo completamente diferente.

Años después, Lionel recordó aquellos días y contó que su padre le había dado la posibilidad de decidir si quería continuar en Barcelona o regresar a la Argentina.

"Mi viejo estuvo siempre al lado mío", dijo Messi al recordar aquel período.

La ausencia de Jorge durante el Mundial 2026

La relación entre ambos también estuvo presente durante el Mundial 2026, aunque en esa oportunidad Jorge Messi no acompañó públicamente a su hijo como había ocurrido en otras competencias.

Su ausencia había llamado la atención porque era habitual verlo junto a la familia durante los Mundiales. En Estados Unidos, México y Canadá, las imágenes públicas mostraron a Antonela Roccuzzo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, pero no a Jorge.

Durante la competencia, Lionel Messi atravesó además un momento de fuerte emoción después de marcar en el primer partido de la Selección argentina. Tras el encuentro, el futbolista explicó que las lágrimas que había derramado respondían a una situación personal.

"Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados", explicó.

Más tarde, Juan Pablo Sorín le preguntó por su estado emocional en una entrevista en la zona mixta. Messi volvió a mencionar a su familia y reconoció que atravesaban "un momento difícil".

Días después, la familia Messi difundió un comunicado en el que informó que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

El fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido este viernes en Rosario a los 68 años, volvió a poner en circulación aquellos momentos y declaraciones de Lionel sobre su padre.