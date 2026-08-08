El dirigente sindical publicó una imagen con un rosario tras permanecer varios días en silencio después del episodio con su pareja en Belgrano

Facundo Moyano reapareció en redes sociales durante la madrugada de este sábado, después de varios días de bajo perfil tras el episodio que protagonizó junto a su pareja, la influencer Candela Arizaga, en el barrio porteño de Belgrano. El exdiputado y actual titular del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) publicó una historia en Instagram en la que mostró su mano izquierda sosteniendo un rosario.

La imagen no estuvo acompañada por ningún mensaje escrito. Moyano solamente agregó un emoji de dos manos juntas en gesto de oración. Se trata de su primera aparición pública en redes desde el episodio ocurrido durante la madrugada del martes 4 de agosto.

El dirigente sindical quedó involucrado en una causa judicial luego de que Arizaga, de 23 años, fuera encontrada deambulando descalza, semidesnuda y desorientada por la avenida del Libertador al 5400. La joven había salido del departamento donde se encontraba con Moyano y fue seguida durante parte del recorrido por el dirigente y por otras personas.

La situación derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad luego de dos llamados al 911. Un agente que realizaba una recorrida observó la escena, intervino y finalmente logró interceptar a Arizaga, quien fue trasladada al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

Moyano fue demorado y posteriormente quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Tras permanecer varias horas detenido, recuperó la libertad, aunque la Justicia dispuso una serie de medidas restrictivas mientras continúa la investigación.

Entre las medidas dispuestas se encuentra una prohibición de acercamiento a Arizaga a menos de 300 metros y la imposibilidad de mantener contacto con ella, además de la obligación de fijar domicilio y presentarse ante las autoridades judiciales cada vez que sea citado.

Reapareció Facundo Moyano con una historia en Instagram

Qué declaró Candela Arizaga

En las últimas horas, Arizaga declaró ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 y dio una explicación sobre lo ocurrido. La joven sostuvo que atravesó un "brote psicótico" y desvinculó a Moyano de las acusaciones de violencia de género.

"Tuve un brote lamentablemente que lo voy a trabajar de acá en adelante para estar bien", manifestó al retirarse de la fiscalía.

Además, afirmó que estuvo inconsciente durante parte del episodio y confirmó que solicitó que se levantara la restricción que pesa sobre el dirigente sindical, asegurando que "el problema nunca fue con él, fue un brote psicótico".

Arizaga también negó las versiones que indicaban que ambos habían pasado varios días consumiendo drogas antes del episodio. En su declaración, según trascendió, reconoció haber consumido cocaína y vinculó su estado con el consumo de sustancias y con situaciones personales.

La joven había permanecido bajo observación médica desde el episodio y recién pudo prestar declaración ante la fiscalía dos días después.

La investigación judicial

La causa se inició a partir de la intervención policial y de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona. El material audiovisual es analizado por la fiscalía junto con las declaraciones de testigos para reconstruir qué ocurrió dentro del departamento y durante la salida de Arizaga a la vía pública.

En las primeras horas de la investigación también se produjeron distintas versiones sobre la secuencia registrada en las calles de Belgrano. En las imágenes se observa a la joven corriendo con poca ropa y a Moyano detrás de ella, mientras también interviene un trabajador de un edificio y posteriormente un agente de la Policía de la Ciudad.

El abogado de Arizaga, Diego Sorto, había señalado que su clienta manifestó haber sentido miedo dentro del departamento y relató dificultades para reconstruir lo ocurrido durante las horas previas. También mencionó la existencia de un hombre al que identificó por el apodo de "Pinocho", a quien vinculó con el suministro de drogas.

Por su parte, la defensa de Moyano, encabezada por el abogado Miguel Molina, sostuvo que la relación entre el dirigente y Arizaga era afectiva y negó que hubiera existido una agresión física o verbal. En su declaración, Moyano afirmó que nunca impidió que su pareja entrara o saliera del departamento.

Las pericias médicas realizadas sobre Arizaga detectaron un raspón en una de sus rodillas, atribuido a una caída durante la carrera, además de lesiones en la planta de los pies asociadas con haber recorrido varias cuadras descalza.

La fiscalía mantiene abierta la investigación y continúa con el análisis del material fílmico y la toma de declaraciones para determinar las circunstancias del episodio y la eventual responsabilidad penal de Moyano.

La reacción de Pablo Moyano

El caso también generó consultas a integrantes de la familia Moyano. Pablo Moyano, hermano de Facundo y dirigente del sindicato de Camioneros, fue consultado sobre el episodio durante la tradicional marcha de San Cayetano.

Ante las preguntas de los periodistas, respondió con una ironía: "El pibe mío se llama Facundo Moyano. Yo hablo todos los días con Facundo Moyano, mi hijo. Con Facu hace rato que no hablo".

Cuando le preguntaron por Hugo Moyano, padre de ambos, evitó referirse al episodio y señaló que su padre estaba "muy preocupado por lo que pasa en el país".