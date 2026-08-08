Así reflejaron los medios del mundo la muerte de Jorge Messi: "Figura clave para Lionel"

La noticia sobre el fallecimiento del padre de Lionel Messi recorrió el mundo y así lo mostraron los principales sitios de noticias de cada país

Jorge Messi murió este sábado a los 68 años en un sanatorio de Rosario, Argentina. La noticia recorrió las redacciones de los principales diarios del mundo en cuestión de horas.

Desde España hasta Brasil, pasando por toda América Latina y el Reino Unido, la prensa internacional se volcó a cubrir el fallecimiento del hombre que manejó la carrera del futbolista argentino.

El padre y representante de Lionel Messi venía luchando contra una enfermedad desde hacía tiempo. Esa batalla silenciosa le impidió incluso viajar a la Copa del Mundo para acompañar a su hijo.

España dedicó portadas unánimes al fallecimiento

La portada de Sport sobre la muerte de Jorge Messi

Los grandes medios españoles coincidieron en darle espacio destacado a la noticia. El País tituló "Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años" y lo describió como "empresario y también agente del futbolista argentino" que "luchaba desde hace tiempo contra una enfermedad".

El Mundo aportó un dato que otros medios no incluyeron en sus títulos. Su encabezado rezaba: "Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi y figura clave en su carrera". En la bajada precisó que el fallecimiento ocurrió "en un hospital de Rosario después de una larga enfermedad".

ABC y Marca coincidieron palabra por palabra. Ambos eligieron el mismo encabezado escueto: "Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años".

Esa mención no fue menor. Sport, de España, y El Comercio, de Perú, citaron a Infobae como la fuente que dio a conocer la noticia primero.

El diario ABC también se hizo eco de la noticia

El diario peruano señaló en su bajada que las "primeras versiones" llegaron de "Infobae en Argentina". El portal brasileño G1 también atribuyó la información a una "fuente argentina".

En el Reino Unido, el Daily Mail fue el único medio de habla inglesa que dedicó espacio destacado a la noticia. Su titular rezaba: "Jorge Messi fallece a los 68 años: numerosos homenajes al padre de Lionel tras una larga lucha contra problemas de salud".

El enfoque del diario británico se centró en los homenajes que comenzaron a llegar tras el deceso. Fue una cobertura con menos contexto que la de los medios españoles, pero con foco en el impacto emocional.

El británico Daily Mail contó que llevaba meses con problemas de salud

América Latina amplió el contexto sobre su rol clave

La cobertura latinoamericana fue extensa y variada en sus enfoques. Emol, de Chile, tituló: "Fallece Jorge Messi, el padre de Lionel, a los 68 años", y subrayó que "atravesaba un complejo cuadro de salud".

El País, de Uruguay, lo definió como "la figura clave en el desarrollo profesional y empresarial del capitán de la selección de Argentina". Destacó que murió "luego de luchar contra una enfermedad".

El Tiempo, de Colombia, fue uno de los que más contexto incluyó en su bajada. Señaló que Jorge Messi "fue decisivo en la llegada del astro al Barcelona" y lo llamó "pilar de Lionel Messi".

El País de Uruguay también se hizo eco de la noticia

La Razón, de Bolivia, optó por una entrada más emotiva: "El astro argentino Lionel Messi está de luto". ABC, de Paraguay, fue el más escueto de todos con un título sin bajada: "Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi".

La repercusión en los medios de Brasil

El portal brasileño G1 publicó en portugués: "Según informa un periódico, el padre de Lionel Messi falleció a los 68 años en Argentina". Aclaró que "no había más detalles sobre la causa de la muerte".

Esa formulación refleja la velocidad con la que la noticia circuló antes de que se conocieran mayores precisiones sobre el deceso. Los medios brasileños actuaron con más cautela que los españoles o latinoamericanos.

La amplitud de la cobertura internacional da cuenta del peso que tuvo Jorge Messi en la historia del fútbol mundial. No como protagonista en el campo, sino como el hombre que hizo posible la carrera del futbolista que dominó el deporte durante más de dos décadas.

Desde las canchas de inferiores de Newell's Old Boys en Rosario hasta los despachos de los clubes más poderosos de Europa, Jorge Messi fue el arquitecto silencioso de una trayectoria sin precedentes.